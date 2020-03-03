Швыдкой рассчитывает, что диалог с США по межмузейному обмену возобновится

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой рассчитывает, что диалог по музейному обмену между Россией и США возобновится.

"В Москве сейчас работает новый посол Соединенных Штатов господин Джон Салливан - человек очень опытный, не чуждый, я думаю, гуманитарной сферы. Мы должны с ним встретиться и начать какой-то диалог по этому вопросу в том числе", - сказал Швыдкой в интервью ТАСС, напомнив, что музейные обмены между двумя странами не проводятся почти 10 лет.

Российский дипломат пояснил, что для возобновления обменов необходим межправительственный договор по защите российских культурных ценностей, "который, возможно, потребует ратификации, что в нынешних условиях внутри американской жизни затруднительно". "А по-другому мы не сможем выпускать их из России. Но я полагаю, что эта тема не может быть снята с повестки дня", - подчеркнул он.

Швыдкой отметил, что объем контактов в сфере культуры между Россией и США в целом не сократился. "В принципе культурные отношения с США достаточно активны. Я не могу сказать, что снизился поток российских артистов, театральных деятелей, музыкантов, современных художников. У нас не изменился объем показа американского кино, выходят американские книги, приезжают американские исполнители", - добавил дипломат.

При этом, по словам Швыдкого, вопрос о проведении в Штатах культурной акции "Русские сезоны", представляющей отечественное искусство в других странах, пока не стоит. "Я думаю, что в нынешних условиях в Соединенных Штатах Америки это будет сделать и затруднительно, и непродуктивно. Тем более, что, повторю, гастроли российских коллективов там проходят постоянно", - сказал он.