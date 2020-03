"Звери" станут хэдлайнерами дополнительного дня фестиваля Park Live

"Группа "Звери" возглавит фестиваль 16 июля в Лужниках", - говорится в опубликованной афише. Отмечается, что абонементы, купленные на 17-19 июля, дают право попасть на Park Live 16 июля без дополнительной платы.

Ранее было объявлено, что фестиваль впервые продлится два уикенда подряд. 11 июля выступят рок-группа My Chemical Romance и Sum 41, 12 июля - альтернативщики из США Deftones. В фестивальные дни 17-19 июля на сцену выйдут Placebo, The Killers и The Offspring.

Группа "Звери" была создана в 2001 году вокалистом и гитаристом Романом Билыком, известным под псевдонимом Рома Зверь. Всего на счету группы - семь студийных альбомов.

За свою историю фестиваль Park Live неоднократно менял площадки в связи с ростом интереса слушателей к событию: ВДНХ, затем стадионы "Открытие Арена", "Арена ЦСКА", набережная Парка Горького. В 2018 году фестиваль впервые продлился три дня.