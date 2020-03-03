Нательная живопись. Что можно увидеть на выставке татуировок в Москве

В ГМИИ им. Пушкина рассказывают об истории этого необычного искусства, а самое главное — рушат все стереотипы, которые существуют

Эту выставку московский музей организовал совместно с Музеем на набережной Бранли в Париже. Собственно, основная часть экспозиции привезена оттуда. Кураторы выставки настойчиво повторяют, что одна из главных задач — избавить татуировку от тех предрассудков, которыми она обросла. Для многих она до сих пор ассоциируется с тюремным искусством. Это на самом деле так, почти в каждой стране, где есть тату, был период, когда рисунки на теле делали (добровольно или насильно) исключительно преступникам. Но, как показывает история, этот период давно закончился, татуировки превратились в нечто большее, а их носители — в живые произведения искусства. Мы сходили на выставку, чтобы рассказать, как она устроена, что там можно увидеть и узнать. Всего на выставке несколько секций, каждая из которых посвящена своей части света, например, Океании, Европе или Азии. Кроме этого, в каждом зале для полноты восприятия присутствуют силиконовые макеты (они выглядят как части тела и похожи на настоящие, вы только не пугайтесь). На них художники и нанесли свои работы. Зачем начали делать тату Раньше татуировки, в большей степени символические, были знаком связи с потусторонним миром. Археологи, которые проводили раскопки на территории Древнего Египта, находили глиняные статуэтки с разукрашенными телами: так, первые тату можно отнести к 4000 году до нашей эры.

Самый древний экспонат как раз того времени: это ложечка в форме плывущей девушки, у которой на бедрах изображен Бес — карликовое божество, которое считалось хранителем домашнего очага. Первые тату наносили с помощью костей, веток, зубов животных. Для наших предков они были как второй паспорт. Считалось, что знаки указывают на профессию, статус, возраст и другие данные об ее хозяине.

Например, в Древнем Китае преступникам наносили иероглифы на руки и лицо. Позже это стало отличительным знаком разных народов. Змеи, драконы, скорпионы, тигры могли говорить о своем владельце: откуда он родом и как далеко находится от дома. Особая традиция Японии Когда татуировки только-только появились в этой стране, к этому отнеслись с традиционной для Японии нежностью и церемониальностью. Профессия татуировщика была сложной и очень престижной. Чтобы начать практиковать это дело, нужно было учиться как минимум пять лет, знать историю и культуру своей родины, хорошо рисовать и владеть особым методом смешивания чернил. Долгое время татуировки были привилегией императоров. Потом они поделились на два вида — одними татуировками помечали знатных горожан, а другими — исключительно преступников. Например, на лбах воров рисовали иероглиф "собака" (это, с одной стороны, гораздо гуманнее, чем отрубание пальцев и рук, как в Иране). Потом татуировки стали делать все, даже актеры театра кабуки.

Древние знания и тонкости мастерства японцы передавали из поколения в поколение, от отца к сыну. В Японии появилось особое искусство татуировки — ирэдзуми. На выставке вы можете посмотреть небольшое видео о мастере Хориёси III. Он и его сын одни из немногих в стране, кто пользуется ручными инструментами (техника называется "тэбори" — когда с помощью иглы, привязанной к бамбуковой рукоятке, прокалывают кожу) и наносит традиционные японские татуировки. Мастера считают, что так линии получаются точнее, изгибы — плавнее, а рисунок наносится быстрее. Кстати, именно в Японии начали впервые использовать металлические иголки.

Где-то в середине XVII века якудза — японская мафия — сделала их неотъемлемой частью своей культуры. Любого члена банды можно было легко узнать, так как сообщники не стеснялись и покрывали татуировками более 70% своего тела. Так они показывали свой характер и терпение: подобные рисунки делали больше тысячи часов. При этом им было запрещено демонстрировать свои татуировки на людях. К слову, в Японии в некоторых общественных местах до сих пор можно встретить запреты на вход с подобными рисунками. Европейская традиция В Европе татуировки появились благодаря путешественнику Джеймсу Куку в середине XVIII века, он же впервые увидел их на телах аборигенов. Процесс нанесения рисунков на тело он описал в своих дневниках. Вместе со своими моряками Кук привез на большой континент разукрашенного с ног до головы полинезийца. С этого момента татуировка стала модным развлечением — сначала у моряков и циркачей, а потом и у простых людей. В середине XIX века появилась первая электрическая машина для нанесения татуировок. Ее запатентовал американец Самуэль О’Райли. Теперь рисунки можно было наносить гораздо быстрее, потому интерес к этому искусству и его популярность начали быстро расти. Так этот процесс превратился из ритуала в бизнес.

Для современных художников татуировка — способ самовыражения. Но некоторые мастера предпочитают использовать для этого не человеческое тело, а другие материалы. Например, итальянец Фабио Виале работает с мрамором, пытаясь своим творчеством соединить разные эпохи. Он создает скульптуры, которые напоминают античные работы, делая их такими же белоснежно-невинными, а потом покрывает их, например, типично тюремными символами или разноцветной татуировкой в японском стиле.

Описание Работа Фабио Виале © Артем Геодакян/ТАСС

В России изначально татуировка не была повсеместным увлечением, так как позволить ее мог только богатый человек. Татуировка была, например, у императора Николая II, который набил себе дракона во время путешествия по Японии. После этого, естественно, татуировки стали появляться и у других представителей знати. При советской власти нательная живопись стала отличительным знаком зэков. Татуировки отражали статью, по которой сидел ее хозяин, а еще его характер, национальность, религию, место в уголовной иерархии и прочее.

Описание Николай II, 1912 год © Universal History Archive/Universal Images Group via Getty Images