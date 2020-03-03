Спектакль по запискам Маяковскому войдет в программу фестиваля "Триумф джаза"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Экспериментальный спектакль на музыку Игоря Яковенко по запискам, адресованным поэту Владимиру Маяковскому, покажут 9 марта в Электротеатре "Станиславский" в рамках ХX международного фестиваля "Триумф джаза". Об этом сообщил во вторник на пресс-конференции в ТАСС исполнительный продюсер фестиваля Роман Христюк.

"Впервые в рамках "Триумфа джаза" мы экспериментируем с театром. Мы выбрали самую модную, интересную театральную площадку Москвы - Электротеатр "Станиславский". 9 марта там пройдет спектакль пианиста Игоря Яковенко с участием актеров Михаила Трофимчука и Евгения Даля", - сказал продюсер.

Постановка будет посвящена запискам, которые Маяковский получал во время публичных выступлений. "Музыку написал Игорь Яковенко, а в качестве текста использованы записки Владимиру Маяковскому, - пояснил Христюк. - Это очень остроумное произведение".

Также фестиваль дополнит совместная с кинотеатром "Иллюзион" программа "Джаз и кино", фотовыставка к юбилею "Триумфа джаза", мастер-классы художественного руководителя фестиваля, саксофониста Игоря Бутмана, итальянского бас-гитариста Федерико Маламана и певицы Анны Бутурлиной, которая недавно приняла участие в церемонии вручения наград "Оскар", исполнив вместе с певицами из других стран композицию Into the Unknown из мультфильма "Холодное сердце - 2" на 45 языках.

Вход на все мероприятия дополнительной программы "Триумфа джаза" бесплатный, для участия в образовательных встречах необходима регистрация на сайте фестиваля.

Основная программа

Юбилейный "Триумф джаза" пройдет в Москве в 20-й раз с 13 по 15 марта. На сцену Дома музыки выйдет бессменный хедлайнер фестиваля - Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, а также музыканты из США и Израиля: группа Spyro Gyra, контрабасист Авишай Коэн и его трио, гитарист Джон Скофилд. В концертах фестиваля примут участие квартет победителя Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока Евгения Побожего, певица Кристина Ковалева, саксофонист Сергей Головня с проектом Electro Machine и Трио Олега Аккуратова.

Концерты фестиваля также пройдут в Санкт-Петербурге и Туле - 11 и 12 марта соответственно.

Народный артист России Игорь Бутман основал "Триумф джаза" в 2001 году. За 20 лет в нем приняли участие Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер и многие другие. Программу мероприятия дополняет фестиваль-конкурс "Детский Триумф джаза", который объединяет юных джазменов со всей страны.