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Около 200 заявок поступило на фестиваль-конкурс "Детский триумф джаза"

По количеству участников преобладают пианисты, вокалисты, гитаристы, саксофонисты и флейтисты

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Организаторы VI международного фестиваля "Детский триумф джаза", который состоится в марте, получили около 200 заявок из разных регионов России, а также из Белоруссии и США. Об этом на пресс-конференции в ТАСС во вторник сообщил руководитель фестиваля "Детский триумф джаза" Павел Овчинников.

"Около 200 заявок было отправлено на VI международный фестиваль "Детский триумф джаза". Впервые в конкурсе участвует такое большое количество биг-бендов: четыре духовых оркестра, 14 инструментальных ансамблей, пять вокальных ансамблей", - перечислил Овчинников.

Он отметил, что на нынешний фестиваль впервые поступили заявки из Северодвинска, Новороссийска, городов Ставропольского края. Также он рассказал об иностранных участниках - об оркестре из белорусского города Солигорск, а также семилетнем мальчике-трубаче из Далласа.

По количеству участников преобладают вокалисты, пианисты, саксофонисты, гитаристы, флейтисты. Меньше всего - трубачей и гармонистов. Участники поделены на две возрастные категории: младшая - от семи до 12 лет, и старшая - от 12 до 17 лет. Конкурсные прослушивания пройдут 11 и 12 марта в стенах Академии джаза, а 14 марта состоится гала-концерт с участием победителей.

"Триумф джаза"

"Детский триумф джаза" входит в программу юбилейного, ХX международного фестиваля "Триумф джаза", который пройдет в Москве с 13 по 15 марта. На сцену Дома музыки выйдет бессменный хедлайнер фестиваля - Московский джазовый оркестр под управлением Игоря Бутмана, а также музыканты из США и Израиля: группа Spyro Gyra, контрабасист Авишай Коэн и его трио, гитарист Джон Скофилд. В концертах фестиваля примут участие квартет победителя Международного конкурса гитаристов Института джаза им. Херби Хэнкока Евгения Побожего, певица Кристина Ковалева, саксофонист Сергей Головня с проектом Electro Machine и Трио Олега Аккуратова.

Концерты "Триумфа джаза" также пройдут в Санкт-Петербурге и Туле - 11 и 12 марта соответственно.

Народный артист России Игорь Бутман основал "Триумф джаза" в 2001 году. За 20 лет в нем приняли участие Элвин Джонс, Гэри Бертон, Джо Ловано, Маккой Тайнер, Майк Стерн, Билли Кобэм, Ларри Кориэлл, Ли Ритенаур, Джошуа Редман, Ди Ди Бриджуотер, Ахмад Джамал, Рэнди Бреккер и многие другие. Программу мероприятия дополняет фестиваль-конкурс "Детский триумф джаза", который объединяет юных джазменов со всей страны.

Теги
Россия
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