Премия "Ясная поляна" объявила лонг-лист номинации "Иностранная литература"

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Жюри литературной премии "Ясная Поляна" объявило длинный список номинации "Иностранная литература", в него вошли 35 авторов из 17 стран. Имена соискателей литературной награды названы во вторник на церемонии в Доме приемов МИД, передает корреспондент ТАСС.

"В этом году 36 произведений, 35 авторов, потому что у Мишеля Уэльбека две книги ("Серотонин", "Возможность острова"), - сказал председатель жюри премии, советник президента РФ по культуре Владимир Толстой. - Премии 18-й год, писательским встречам в Ясной поляне в сентябре исполнится 25 лет. Возможно, в этом году короткий список премии мы объявим в Ясной поляне".

Толстой выделил среди номинантов роман Фернандо Арамбуру "Родина". В длинный список также вошли писатели Фредерик Бакман ("Медвежий угол"), Майкл Ондатже ("Военный свет"), Эндрю Ридкер ("Альтруисты"), Пол Остер ("4321"), Лоран Бине ("Седьмая функция языка"), Кормак Маккарти ("Дорога") и другие. География номинантов - от Аргентины, Великобритании, Индии, Германии, Китая, США, Франции, Швеции - до Японии.

Номинацией "Иностранная литература" отмечаются "самые важные книги XXI века, переведенные на русский язык". В 2019 году лауреатом был назван чилийский писатель Эрнан Ривера Летельер за роман "Искусство воскрешения", в 2018-м - израильский писатель Амос Оз (1939-2018) за роман "Иуда", в 2017-м лауреатом стал Марио Варгас Льоса за книгу "Скромный герой", а в 2016 году премию присудили Орхану Памуку за книгу "Мои странные мысли".

Премия "Ясная Поляна" - ежегодная общероссийская литературная премия, учрежденная в 2003 году музеем-усадьбой Л. Н. Толстого и компанией Samsung Electronics. Она вручается за лучшее художественное произведение традиционной формы в номинациях: "Современная русская проза", "Иностранная литература" и "Событие". Кроме того, по результатам открытого читательского интернет-голосования определяется обладатель специального приза, учрежденного компанией Samsung, "Выбор читателей". Призовой фонд составляет 6,7 млн рублей.

В разные годы лауреатами премии в различных номинациях становились Андрей Рубанов, Наринэ Абгарян, Александр Григоренко, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Алексей Иванов, Захар Прилепин, Василий Голованов, Михаил Тарковский, Роман Сенчин.