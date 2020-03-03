Детский фестиваль Рахманинова впервые пройдет в Тамбовской области

ТАМБОВ, 3 марта. /ТАСС/. Международный детский фестиваль искусств им. С. В. Рахманинова впервые пройдет в Тамбовской области с 14 по 30 апреля. В рамках него состоятся концерты, мастер-классы и встречи с известными музыкантами, сообщил во вторник начальник управления культуры Юрий Голубев на итоговом заседании коллегии управления культуры.

С идеей учредить новый детский фестиваль в прошлом году выступил губернатор области Александр Никитин. По его мнению, в преддверии 150-летнего юбилея Сергея Рахманинова подобное мероприятие позволит повысить узнаваемость региона как земли, где долгие годы работал и жил композитор.

"В этом году у нас пройдет Первый международный рахманиновский фестиваль искусств для детей и подростков. Он стартует 14 апреля и завершится 30-го. В рамках него лучшие одаренные дети получат именные гранты", - сказал Голубев.

Как рассказала ТАСС начальник отдела профессионального искусства управления культуры региона Вера Дубак, откроет фестиваль Российский национальный молодежный симфонический оркестр и известный российский пианист Вадим Руденко. С 13 по 16 апреля в рамках фестиваля состоится творческая школа для одаренных детей, которая будет базироваться в санатории "Сосны". В ней пройдут обучение 40 детей из всей области.

"В рамках фестиваля у нас запланирована масса всевозможных творческих встреч, мастер-классов, в том числе по академическому вокалу. Вести эти занятия будет народная артистка России, заведующая кафедры Воронежской академии искусств Зоя Солодилова, а также преподаватели Московской консерватории им. Чайковского. Еще мы ждем капеллу мальчиков детской хоровой школы города Казани, которые дадут сольный концерт, а также выступят с оркестром народных инструментов, где солировать будут наши известные на всю страну юные балалаечники Настя Тюрина и Кирилл Кулаков. Кроме того, предусмотрен выезд одаренных детей в музей-усадьбу Рахманинова в Ивановку, где пройдет концерт этих детей", - рассказала собеседница агентства.

В Тамбовской области на протяжении 38 лет проходит Международный музыкальный фестиваль имени С. В. Рахманинова. Его художественным руководителем является народный артист России Николай Луганский. В этом году фестиваль пройдет с 1 по 30 апреля.

Имя Сергея Рахманинова тесно связано с Тамбовской областью. С июня по апрель 1917 года он почти каждый год жил и работал в имении Ивановка Уваровского района. Во время революции и последующие годы все строения были уничтожены. Однако в 1968 году было принято решение о воссоздании имения и открытии дома-музея, который начал свою работу в 1982 году. Позднее, в 1987 году, Дом-музей С. В. Рахманинова преобразовали в Музей-усадьбу С. В. Рахманинова, а в сентябре прошлого года он получил статус заповедника.