Московская консерватория представила полное собрание фортепианных сонат Бетховена

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Московская консерватория им. Чайковского издала полное собрание фортепианных сонат Людвига ван Бетховена (1770-1827) в честь 250-летия со дня рождения немецкого композитора. Впервые в России все сонаты были записаны в исполнении на копиях исторических инструментов эпохи классика, сообщил во вторник журналистам автор идеи записи, профессор консерватории Алексей Любимов.

"Мастер Пол Макналти создал полноценные реплики инструментов бетховенского времени: ведь мастера тогда тоже делали новые инструменты. Эти инструменты дают всю палитру бетховенского фортепианного, клавирного гения", - сказал Любимов. Запись проходила в Москве, Брно и Варшаве.

В исполнении сонат Любимову помогли его ученики: Юрий Мартынов, Алексей Зуев, Александра Коренева, Ольга Мартынова, Елизавета Миллер и Ольга Пащенко. "Замечательно, что семь прекрасных музыкантов - очень своеобразных - представляют по несколько сонат Бетховена на разных <...> инструментах. Идея великолепная, потому что раньше интеграл сонат записывал какой-то один выдающийся пианист на концертном рояле, и диалог с музыкой носил другой характер. В данном случае, перед нами множество диалогов, множество возможностей", - отметила автор комментариев к изданию, профессор Лариса Кириллина.

Юбилейное издание "Бетховен. Полное собрание клавирных сонат" состоит из девяти компакт-дисков. Тридцать две сонаты для фортепиано Бетховена были созданы в Вене между 1795 и 1822 годами. Помимо них в собрание вошли еще семь детских и юношеских произведений композитора в этом жанре, называемых обычно сонатинами.

"Мы создали своего рода шедевр. Эти диски теперь не только будут предметом коллекционирования, но и, безусловно, будут пользоваться спросом тех музыкантов, которые идут дорогой исторического исполнительства", - подчеркнул ректор консерватории Александр Соколов.

В последний раз запись всех сонат Бетховена издавалась в России 30 лет назад, сказал продюсер проекта Евгений Платонов.