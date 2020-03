Посвященные Дэвиду Боуи симфонии впервые прозвучат в Москве на фестивале Sound Up

"Пионер американского минимализма Гласс не просто написал музыку на мелодии Боуи, но дал трилогии новое место в культуре, переведя ее из поп-экспериментов в оркестровые ландшафты. Оригинальные симфонии покорили ценителей классики и авангарда, фанатов стадионных рок-концертов и даже самого Боуи - первые две были написаны и исполнены при его жизни", - отметили организаторы, подчеркнув, что третья симфония - Lodger - еще не записана, и гости фестиваля услышат ее одними из первых в мире.

В Концертном зале им. Чайковского симфонии исполнит оркестр фестиваля Sound Up.

Дэвид Боуи (1947-2016) - обладатель многочисленных музыкальных наград, в том числе престижной премии "Грэмми". Согласно опросу, проведенному BBC, Боуи назван в Соединенном Королевстве "величайшим эстрадным артистом XX века". В 2004 году журнал Rolling Stone поставил его на 39 место в рейтинге "100 величайших исполнителей рок-музыки всех времен" и на 23 место в рейтинге "100 величайших вокалистов всех времен".

Sound Up

Фестиваль новой музыки Sound Up проходит с 2016 года в Москве и адресован тем, кто интересуется новыми музыкальными тенденциями и идеями. Кураторы проекта стараются выбирать неожиданные пространства для выступлений и готовят для каждого из них уникальную сценографию.

В новом сезоне Sound Up меломанов также ждут выступление немецкого электронщика Ханса-Йоахима Роделиуса (24 марта), специальное событие к 100-летию терменвокса с участием ключевых исполнителей на этом электромузыкальном инструменте (28 мая), фортепианный форум Sound Up forte (25 июня) и специальный проект Sound Up organ c концертным залом "Зарядье", в рамках которого будут представлены новые произведения.