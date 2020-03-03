Российский фильм "Спутник" покажут на фестивале в Нью-Йорке

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Фантастический триллер "Спутник" примет участие в международном кинофестивале "Трайбека" в Нью-Йорке в апреле. Об этом сообщила во вторник пресс-служба компании "Арт Пикчерс".

"Рады сообщить, что фантастический триллер "Спутник" производства кинокомпаний "Водород", Art Pictures Studio и Hype Film примет участие в международном кинофестивале "Трайбека" (Tribeca Film Festival), который пройдет в Нью-Йорке с 15 по 26 апреля 2020 года", - говорится в релизе. "Спутник" стал единственным полнометражным игровым фильмом российского производства, отобранным жюри фестиваля для участия в этом году, подчеркнули в "Арт Пикчерс".

Ленту представят продюсеры Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Федор Бондарчук, Илья Стюарт, а также режиссер Егор Абраменко. Показы картины пройдут 18, 19 и 24 апреля в программе Midnight, для которой "отбираются ключевые мировые новинки в жанрах sci-fi, экшн и хоррор".

Кроме того, создатели фильма получили первые предложения от зарубежных дистрибьюторов после презентации "Спутника" на кинорынке EFM, прошедшем в конце февраля в Берлине. "В данный момент ведутся переговоры по продаже прав на фильм на территории Франции, Германии, Испании, Китая, Латинской Америки, Южной Кореи, Японии и других стран. Отдельно стоит отметить большой интерес к проекту со стороны партнеров из Северной Америки - с одним из дистрибьюторов сейчас обсуждается выпуск картины в прокат на территориях США и Канады осенью 2020 года", - добавили они.

Действие фильма "Спутник" происходит в 1983 году. По сюжету, на Землю возвращается космический аппарат, но от людей скрывают, что из двух космонавтов живым прибыл только один. Факты указывают на то, что космонавт столкнулся в полете с новой формой жизни и вернулся на землю не один. Нейрофизиолог Татьяна Климова пытается докопаться до правды и спасти героя, ставшего для нее небезразличным.

Российский релиз "Спутника" состоится 23 апреля.