Театральную площадь Петербурга предложили как одну из площадок Дрезденского оперного бала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 марта. /ТАСС/. Театральная площадь в Санкт-Петербурге, где расположены Мариинский театр и Консерватория им. Н. А. Римского-Корсакова, предложена как площадка для представлений Дрезденского оперного бала, который город примет в сентябре этого года и посвятит 75-летию окончания Второй мировой войны. Об этом говорится в распространенном во вторник сообщении пресс-службы администрации Петербурга по итогам встречи губернатора Александра Беглова и президента Дрезденского бала Ханса-Йоахима Фрая.

Ранее сообщалось, что 75-летие окончания Второй мировой войны станет основным мотивом петербургской программы бала. Представления с участием знаменитых музыкантов и звезд мировой оперы пройдут в Михайловском театре, в Санкт-Петербургской академической филармонии им Д. Д. Шостаковича. Часть представлений, куда будет организован свободный доступ, организаторы планируют провести под открытым небом.

"В числе таких открытых площадок предлагается Театральная площадь, а также Павловский парк, где зарождались традиции петербургских балов", - говорится в сообщении.

В ходе встречи глава Петербурга напомнил, что в Павловском парке установлен памятник, посвященный австрийскому композитору Иоганну Штраусу, чье имя неразрывно связано музыкальными праздниками. "Сделать парк открытой общедоступной площадкой для бала - это красивая идея", - привели в пресс-службе слова Беглова.

Первый Дрезденский оперный бал в Санкт-Петербурге состоялся 31 августа 2019 года. Участниками гала-вечера в Михайловском театре стали итальянский дирижер Массимо Дзанетти, звезда немецкой оперы Надя Михаэль, американский тенор Стивен Гулд, заслуженная артистка России Альбина Шагимуратова, а также народные артисты России Игорь Бутман и Сергей Ролдугин. Вторая, танцевальная часть вечера прошла в Санкт-Петербургской филармонии. Прямую трансляцию бала на большом видеоэкране для жителей и гостей города вели на площади Искусств, там же, на площадке под открытым небом, для них выступили Бутман, Эмин Агаларов, популярная немецкая группа Dschinghis Khan и другие артисты.

Дрезденский оперный бал впервые состоялся в 1925 году и проводился до начала Второй мировой войны. В 2006 году, в честь 800-летия с момента основания Дрездена, бал был возрожден и с тех пор проводится ежегодно. Почетными гостями события в разные годы были королева Швеции Сильвия, актриса Катрин Денев и ее коллеги по цеху Тиль Швайгер, Жерар Депардье и Кристофер Ли. На балу в 2009 году Россию представлял Владимир Путин.