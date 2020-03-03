Милош Бикович представил в Москве новую комедию со своим участием

МОСКВА, 3 марта. /ТАСС/. Премьерный показ сербской романтической комедии "Отель Белград" от создателей фильма "Холоп" прошел во вторник в Москве в киноцентре "Октябрь", передает корр. ТАСС.

"Разрешили сербам сниматься в российском кино, вот, понаехали, - пошутил со сцены актер Милош Бикович. - Мы сейчас вас всех туда повезем, в Сербию, так что пристегнитесь, будет приключение! Я бы хотел поблагодарить продюсеров, авторов, которые поверили в эту идею, и всех, кто работал над этим фильмом".

Главный герой фильма Паша - легкомысленный хозяин пятизвездочной гостиницы в Белграде. Однажды он ввязывается в конфликт с местным мафиози, и единственное, что может загладить причиненный вред - женитьба на его дочери. Однако во время подготовки к свадьбе появляется возлюбленная главного героя Даша.

В главных ролях снялись Милош Бикович, Диана Пожарская и Александра Кузенкина. Выход в широкий прокат намечен на 5 марта 2020 года.