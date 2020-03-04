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Московский губернский театр покажет премьеру спектакля по пьесе Карела Чапека "Мать"

Накануне премьеры художественный руководитель театра Сергей Безруков отметил, что пьеса драматурга несет в себе пацифистское и антифашитское послание, которое остается актуальным и в наше время

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Московский губернский театр под руководством народного артиста РФ Сергея Безрукова представит в среду премьеру спектакля "Сердце матери", поставленного по пьесе чешского драматурга Карела Чапека (1890-1938) "Мать".

"Драма "Мать" стала итогом творчества Карела Чапека, который написал эту пьесу в 1938 году, когда Чехия, как и вся Европа, была в отчаянном положении: она боролась и с внутренними, и с внешними проблемами, набирал силу Третий рейх. Пацифистский и антифашистский месседж произведения делали его особенно актуальным в переломные эпохи, когда весь мир оказывался на грани мировой войны", - сказал журналистам перед премьерой худрук Губернского театра Сергей Безруков.

Он отметил, что эта пьеса "не так часто ставилась в России". "Мне кажется, пьеса Чапека "Мать" особенно актуальна сейчас, когда по всему миру то и дело вспыхивают войны: большие и маленькие, вооруженные, экономические, информационные. В этом году мы отмечаем не только юбилей Победы в Великой Отечественной войне, но и 75 лет с окончания Второй мировой. И пьеса Карела Чапека - именно тот материал, который даст возможность нам как театру очень эмоционально, без излишнего пафоса высказаться на эту тему", - заявил Безруков. "Для меня важно, что эта история не только и не столько о войне, она о цене человеческой жизни, о том, ради чего стоит жить, и о том, ради чего стоит умереть. А кто знает об этом лучше, чем Мать, которая приводит нас в этот мир?", - добавил худрук театра.

В центре драмы - судьба семьи, судьба Матери, которая теряет своих близких одного за другим. Ее сыновья жертвуют своей жизнью во имя общего блага: ради испытания новой вакцины, которая спасет тысячи людей, ради технического прогресса, ради победы своих идеалов. Но Мать не может понять и принять, что существуют цели и идеалы, которые стоят жизни ее детей.

Постановку пьесы "Мать" в Губернском театре осуществила режиссер Анна Горушкина. "Мне бы хотелось, чтобы через спектакль люди ответили для себя на свои вопросы. Как сделать так, чтобы был мир, чтобы люди могли общаться друг с другом, как остановить стремление нашего мира к самоуничтожению? Но, безусловно, мне хочется сохранить надежду на свет в конце, на то, что все придет к гармонии, что мы можем все изменить", - сформулировала свою концепцию режиссер.

Сценографом и художником по костюмам стала Ольга Богатищева, композитор и музыкальный руководитель проекта - Александр Гусев. Исполнителями ролей выступают Елена Доронина (Мать), Григорий Фирсов / Александр Фролов (Отец), Евгений Гомоной / Михаил Шилов (Ондра), Алексей Веретин (Иржи), Андрей Щеткин (Корнель), Андрей Исаенков / Данил Иванов (Петр), Кирилл Новышев / Василий Серегин (Тони), Владимир Балдов (Дед), Елена Киркова / Елена Хабарова (Прекрасная незнакомка).

Теги
РоссияБезруков, Сергей Витальевич
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