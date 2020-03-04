Путин поздравил Национальный музей Республики Марий Эл со 100-летием

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил коллектив Национального музея Республики Марий Эл имени Тимофея Евсеева со 100-летием учреждения, отметив вклад в сохранение истории, культуры и традиций народов республики. Поздравительная телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"За минувшие годы, благодаря подвижничеству и энтузиазму многих поколений сотрудников, в музее собраны богатейшие коллекции археологических и этнографических находок, произведений декоративно-прикладного искусства, рассказывающие об истории, самобытной культуре и традициях проживающих в республике народов", - говорится в сообщении.

Президент отметил важность того, что коллектив музея бережет творческое наследие предшественников, успешно реализует востребованные исследовательские, образовательные, просветительские проекты, активно взаимодействует с зарубежными коллегами.

История основания музея, ведущего научно-исследовательскую работу, связана с именем Тимофея Евсеева (1887-1937) - краеведа, этнографа, исследователя культуры и быта народа мари.