В Елабуге пройдет выставка о культуре народов Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Крымский этнографический музей впервые представит в Елабуге выставку о культуре народов, проживающих на полуострове, она пройдет в рамках межмузейного обмена с Елабужским государственным историко-архитектурным художественным музеем-заповедником, сообщил ТАСС директор музея Юрий Лаптев.

"В Елабуге 6 марта откроется выставка из фондов нашего музея. Называется она "Народы Крыма" и будет проходить более месяца, до конца апреля. Я думаю, что жителям Татарстана также будет интересно узнать о народах, населяющих Крым", - сказал он.

По его словам, крымчане представят на выставке около 300 экспонатов, предметов быта русских, украинцев, крымских татар, болгар, армян, греков и других народов, которые проживают в регионе. Это национальные костюмы, кухонная утварь, музыкальные инструменты, изделия из кожи, глины и дерева.

Лаптев, отметил, что выставка из Крыма пройдет в рамках межмузейного обмена. В Симферополе, в свою очередь, открылась выставка "Многоцветие татарской национальной культуры". Она посвящена 100-летию образования Татарской АССР, которое отмечается в 2020 году, рассказала ТАСС заведующая музеем современного этнографического искусства Елабужского музея-заповедника Зиля Нигамаева.

"Наш музей из Елабуги привез в Крым 179 предметов быта татар: одежда, обувь, предметы для отправления культовых обрядов XIX-XX вв. Это сшитые из цветной кожи ичиги и тапочки, кожаные подушки, расшитые тюльпанами, традиционными элементами вышивки у татар. Также представлено около 50 картин художников на этнографическую тематику", - сообщила она.