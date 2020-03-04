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Распространение коронавируса нового типа

Британцы просят создателей 25-й ленты об агенте 007 отложить премьеру из-за коронавируса

Выход картины на широкий экран запланирован в конце марта - начале апреля
Описание
© REUTERS/Lisi Niesner

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Британские фанаты бондианы настоятельно просят создателей 25-го фильма "Не время умирать" отложить премьеру ленты о суперагенте 007 из-за коронавируса. Выход картины на широкий экран запланирован в конце марта - начале апреля, когда, по оценкам экспертов, ожидается пик заболевания.

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В открытом письме под заголовком "Не время для нерешительности" лидеры двух самых популярных сайтов поклонников киногероя Джеймса Бонда - MI6 Confidential и The James Bond Dossier - Джеймс Пейдж и Дэвид Ли указывают на необходимость переноса выхода фильма на лето. "Наступило время поставить общественное здравоохранение выше маркетинговых интересов", - приводит их слова вещательная корпорация Би-би-си.

"Распространение коронавируса в мире ко времени премьеры "Не время умирать", вероятно, достигнет пика в США, - говорится в письме. - Существует большая вероятность того, что кинотеатры будут закрыты или же их посещаемость решительно упадет". "Даже если нет никаких юридических оснований для закрытия кинотеатров, вспомните слова M (главы Секретной Службы Ее Величества Оливии Мэнсфилд в исполнении актрисы Джуди Денч) в фильме "007: Координаты "Скайфолл": "Насколько вы себя чувствуете в безопасности?".

"Это просто фильм. Здоровье и благополучие поклонников по всему миру и их семей важнее, - отмечают авторы послания, адресованного снимавшей ленту компании EON и его дистрибьюторам MGM и Universal. - Мы все ждали этот фильм более четырех лет". "Еще какие-то несколько месяцев не повредят фильму и лишь поспособствуют кассовым сборам для последнего ура Дэниела Крейга".

Крейг уходит, его преемник пока неизвестен

"Не время умирать" будет последним фильмом бондианы для 51-летнего Крейга, снявшегося уже в пяти картинах о знаменитом агенте МИ6. Англичанин побил рекорд Роджера Мура (1927-2017) в качестве актера, дольше всего воплощавшего на экране образ супершпиона секретной службы.  Кто станет следующим Бондом, до сих пор неизвестно.

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: Спектр" (2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд.

Теги
СШАВеликобританияРаспространение коронавируса нового типа
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