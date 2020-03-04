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Фестивали уличного искусства "Культурный код" пройдут в четырех регионах России

Художники разного уровня подготовки распишут фасады зданий

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Татарстан, Ставропольский край, Челябинская и Нижегородская области примут фестивали уличного искусства в рамках проекта "Культурный код". Об этом сообщила в среду пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Между регионами - участниками конкурса развернулась настоящая борьба за право провести у себя фестивали. В связи с высокой активностью жителей и минимальным процентным разрывом между четырьмя регионами, набравшими максимальное количество голосов, оргкомитет конкурса принял решение признать победителями и провести фестивали уличного искусства в Челябинской области, Республике Татарстан, Ставропольском крае и Нижегородской области", - приводит пресс-служба слова гендиректора АНО Алексея Комиссарова. Он добавил, что специальные мероприятия, посвященные современному искусству, пройдут также в Удмуртии и Ленинградской области.

В пресс-службе отметили, что в рамках фестивалей художники будут расписывать фасады зданий, создавая музеи под открытым небом. В каждом из четырех фестивалей примут участие художники разного уровня подготовки - от начинающих до всемирно известных.

"Каждый фестиваль будет длиться не менее 20 дней. Кроме росписи фасадов и создания музея под открытым небом, участники смогут посетить мастер-классы и творческие встречи с известными художниками. Для гостей будут созданы креативные пространства для знакомства с современным искусством: выставки, лекции о новых течениях в искусстве и экскурсии по площадкам проведения фестивалей", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что фестивали пройдут с 15 апреля по 30 октября. Ожидается, что в них примут участие не менее 40 художников из разных стран мира, которые создадут около 100 граффити.

Проект "Культурный код" начался в декабре 2019 года, он входит в линейку проектов платформы "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Она объединяет различные образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы была создана автономная некоммерческая организация, носящая такое же название.

Теги
РоссияЛенинградская областьТатарстанУдмуртияЧелябинская область
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