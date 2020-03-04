Музей "Абрамцево" впервые за несколько десятилетий открыл в Петербурге выставку о сказках

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 марта. /ТАСС/. Живопись, графика, предметы декоративно-прикладного искусства из Государственного историко-художественного и литературного музея-заповедника "Абрамцево" представлены на выставке "Сказки на ночь", открытой в среду в Западном корпусе музея-усадьбы Гавриила Державина в Санкт-Петербурге. Это первая выставка подмосковного музея-заповедника в Петербурге последние несколько десятилетий.

"На выставке представлено порядка 40 экспонатов конца XIX - начала XX веков, объединенных одной темой - сказки. Мы сделали упор на декоративно-прикладное искусство и те эскизы, по которым были созданы "сказочные" изделия", - рассказала ТАСС директор музея-заповедника "Абрамцево" Елена Воронина. Также она отметила, что выставка будет особенно интересна для родителей с детьми.

Среди представленных на петербургской выставке экспонатов - предметы декоративно-прикладного искусства, выполненные художниками Абрамцевской столярной мастерской, иллюстрации и графика Елены и Василия Поленовых, Виктора Васнецова, Михаила Врубеля, Валентина Серова, Александра Парамонова и других художников, поддержавших идею сохранения памятников народного искусства.

Посетителям выставки также предлагается принять участие в мастер-классе, покачать люльку, попробовать себя в роли сказочника и послушать сказки. Для публики выставка будет открыта 5 марта.

Музей-заповедник "Абрамцево", расположенный в 60 км от Москвы, - бывшая усадьба писателя Сергея Аксакова и художественного деятеля Саввы Мамонтова. Творческое содружество художников, гостивших в усадьбе при Мамонтове, вошло в историю искусства как Абрамцевский художественный (мамонтовский) кружок (1878-1893), участники которого создавали произведения архитектуры, изобразительного и декоративно-прикладного искусства, собирали предметы крестьянского быта, ставили и оформляли любительские спектакли.

Музей-усадьба Гавриила Державина и русской словесности его времени - филиал Всероссийского музея Пушкина - был воссоздан в 2003 году, к 300-летию основания Петербурга. Эта городская усадьба поэта, помимо особняка, в котором Державин жил с 1791 по 1816 год, и домашнего театра, включает оранжерею и усадебный сад.