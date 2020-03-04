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Распространение коронавируса нового типа

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде перенесли из-за коронавируса

Она должна была состояться в апреле, но теперь запланирована на ноябрь
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© REUTERS/Lisi Niesner

ЛОНДОН, 4 марта. /ТАСС/. Премьера 25-го фильма киносаги об агенте 007 Джеймсе Бонде перенесена с апреля на ноябрь из-за угрозы коронавируса. Сообщение об этом появилось в среду на официальной странице картины в Twitter.

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"Киностудии MGM и Universal, а также продюсеры фильмов о Бонде Майкл Уилсон и Барбара Брокколи объявили сегодня о том, что после подробного изучения ситуации и проведения тщательного анализа мирового кинорынка дата выхода фильма "Не время умирать" будет перенесена на ноябрь 2020 года", - говорится в сообщении.

Мировая премьера юбилейного фильма должна была состояться 2 апреля в Лондоне. Ей должны были предшествовать маркетинговые мероприятия, предполагающие участие большого числа людей. Теперь премьерный показ фильма перенесен на 12 ноября (в США картина должна выйти в прокат 25 ноября).

Ранее фанаты бондианы обратились к создателям картины с просьбой отложить премьеру ленты, так как ожидается, что к апрелю во многих странах вспышка заболевания, вызываемого новым коронавирусом, может достигнуть своего пика.

Судьба 25-й ленты бондианы была непростой. Ее сюжет был сильно изменен после того, как проект покинули режиссер Дэнни Бойл и его давний творческий партнер Джон Ходж, сценарий которого забраковала продюсерская команда. Чем именно оказался плох предложенный сценарий, до сих пор не ясно, хотя в британских газетах публиковалось уже много теорий на этот счет. Сообщалось как о том, что Бойл с Ходжем были недовольны идеей продюсеров сделать главного злодея русским, вернувшись к теме холодной войны, так и о неприемлемых для режиссера планах убить героя Крейга в финале картины.

Вместо британца Бойла, получившего мировую известность благодаря фильмам "На игле" (Trainspotting, 1996) и "Миллионер из трущоб" (Slumdog Millionaire, 2008), режиссерское кресло занял 42-летний американец Кэри Джоджи Фукунага. Больше всего он известен своей работой над сериалом телеканала HBO "Настоящий детектив" (True detective, 2014-2019) и ремейком фильма ужасов "Оно" (It, 2017) по одноименному роману Стивена Кинга. Из-за ухода режиссера и других производственных задержек премьера 25-го фильма о приключениях британского супершпиона несколько раз переносилась. Первоначально планировалось, что фильм выйдет в ноябре 2019, однако затем его выход был отложен на февраль 2020, а потом и на апрель.

О киносаге

Первый фильм о приключениях агента 007 под названием "Доктор Ноу" (Dr. No) вышел на экраны в 1962 году. Последняя на данный момент серия бондианы "007: СПЕКТР" (Spectre, 2015) режиссера Сэма Мендеса заработала в мировом прокате более $880 млн. Общие кассовые сборы киносерии превышают $10 млрд. Помимо Крэйга агентами 007 на большом экране в разные годы побывали Шон Коннери, Джордж Лэзенби, Роджер Мур (1927-2017), Тимоти Далтон и Пирс Броснан.

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Распространение коронавируса нового типа
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