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Распространение коронавируса нового типа

Фестиваль сериалов в Канне и выставка MIPTV отменены из-за коронавируса

Фестиваль Canneseries теперь должен состояться 9-14 октября вместе с рынком аудиовизуального контента MIPCOM

ПАРИЖ, 4 марта. /ТАСС/. Международный телевизионный рынок MIPTV и 3-й фестиваль сериалов Canneseries в городе Канн на юге Франции не состоятся в апреле из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в заявлении организаторов, распространенном в среду.

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"MIPTV 2020, который должен был пройти с 30 марта по 2 апреля в Канне, был отменен в связи с обеспокоенностью вокруг [распространения] коронавируса. MIPDoc (выставка документальных программ - прим. ТАСС) и MIPFormats (выставка телевизионных форматов - прим. ТАСС), запланированные на 28-29 марта, также были отменены", - говорится в заявлении.

Фестиваль Canneseries, который должен был проходить параллельно с MIPTV с 27 марта, был перенесен. Теперь он должен состояться 9-14 октября вместе с рынком аудиовизуального контента MIPCOM.

"В нынешних условиях многие из наших клиентов выразили обеспокоенность по поводу поездок в это время. Благополучие наших клиентов, партнеров и сотрудников является нашим приоритетом", - пояснил исполнительный директор компании - организатора профессиональных выставок Reed MIDEM Пол Зилк.

В основном конкурсе Canneseries этого года участвует комедийно-драматический сериал "257 причин, чтобы жить" российского режиссера Максима Свешникова. 27 марта должна была состояться его международная премьера. Главную роль играет Полина Максимова, ее персонажу - 30-летней Евгении Коротковой - предстоит осуществить все свои неисполненные мечты после того, как она излечивается от тяжелой болезни.

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ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
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