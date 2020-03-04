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Распространение коронавируса нового типа

Венецианская архитектурная биеннале перенесена на три месяца из-за коронавируса

Выставка откроется 29 августа

РИМ, 4 марта. /ТАСС/. Дирекция Венецианской биеннале решила отложить на три месяца из-за коронавируса открытие 17-й архитектурной выставки, которое должно было состояться 23 мая. Об этом сообщается в среду на сайте Венецианской биеннале, которая объединяет несколько видов искусства, включая кино.

"Архитектурная биеннале - 2020 состоится в Венеции на площадках Арсенала и Джардини и откроется 29 августа (презентация 27-28 августа) вместо 23 мая, как предусматривалось. Она продлится до 29 ноября", - говорится в сообщении.

Как в нем поясняется, такое решение было принято в связи с последними мерами предосторожности, предпринятыми разными странами, которые предусматривают ограничения в передвижениях. "Эти меры распространяются на период подготовки выставки, в которой задействованы архитекторы и организации более чем из 60 стран. Такие условия ставят под угрозу возможность открытия экспозиции 23 мая, учитывая всю сложность подготовки", - указывает дирекция выставки. Отмечается также, что, таким образом, архитектурная биеннале практически предварит Венецианский фестиваль, который в этом году открывается на несколько дней позже обычного - 2 сентября.

27 февраля была проведена презентация архитектурной биеннале, которая пройдет под названием "Как мы можем жить вместе". Ее куратором выступит ливанский архитектор Хашим Саркис. Сам он не приехал в Венецию из-за опасности распространения коронавируса.

Архитектурная биеннале проходит раз в два года, чередуясь с биеннале искусства. На выставке собраны как отдельные проекты, так и национальные экспозиции, представленные в павильонах стран. Среди них есть павильон России, который был построен в 1914 году по проекту архитектора Алексея Щусева.

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ИталияРаспространение коронавируса нового типа
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