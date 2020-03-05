В Саратове состоялась премьера первой в балкарской культуре оперы

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьера первой в балкарской культуре оперы "История любви Тахира и Зухры" состоялась в большом зале Саратовской государственной консерватории им. Собинова в Саратове. Об этом ТАСС рассказал автор либретто и музыки оперы, выпускник Саратовской государственной консерватории Ахмат Малкандуев.

"Это концертное исполнение оперы, написанной по мотивам поэмы основоположника балкарской письменности и балкарского литературного языка Кязима Мечиева "Тахир и Зухра", написанной на балкарском языке. В большом зале Саратовской государственной консерватории им. Собинова состоялась премьера оперы. Играли в Саратове, потому что здесь все необходимое для того, чтобы сыграть ее достойно. Кроме того, я являюсь выпускником консерватории, здесь все мне знакомо", - рассказал собеседник агентства.

Композитор рассказал, что полюбил эту поэму еще в детстве, в школьные времена. "Я выбрал это произведение, потому что оно из детства, я читал его еще в школе. Повторно стал перечитывать на третьем курсе обучения в консерватории, тогда я уже был более сознательным. Поэма мне показалась очень искренней, она и легла в основу либретто, которое я написал", - рассказал Малкандуев.

По его словам, оригинал произведения был стилизован под Восток самим Кязим Мечиевым, и, чтобы рассказать о горцах Кавказа, поэму пришлось частично сокращать, а где-то дописывать слова. Малкандуев рассказал, что в течение трех лет брался писать оперу и завершил работу над ней в 2019 году.

"Так как написал ее горец, мне хотелось отразить все те краски, которые есть на Кавказе, поэтому мне пришлось переписывать поэму - где-то сокращать ее, а где-то дописывать стихотворения. На выходе я получил либретто не полное ханов и дворцов, а полное горцев, которые держат свое слово и тех, кто бросает слова на ветер, а также терпеливых, трепетных, а порой и сварливых женщин. Кинжалы, танцы, цветы, - все это сложилось в одну картинку, считаю, что это заслуга автора этой поэмы. Я отдал дань память Мечиеву, сохранив образ старца-сказителя, так как в оригинале поэмы повествование идет от первого лица - сам Мечиев ведет рассказ", - пояснил Малкандуев.

Почти вся опера звучит на русском языке, а в конце звучит песня на карачаево-балкарском языке. "Я решил, что поэма будет звучать на русском языке и обратился к переводу Георгия Ярпольского. От его перевода я и отталкивался, вся опера звучит на русском языке, за исключением финального номера, когда после эпилога звучит песня Абдина Байчекуева на карачаево-балкарском языке, которая в переводе означает "Тебе красивой". В ней автор рассказывает о силе любви, а в конце песни звучит фраза: "Я люблю тебя так сильно, как любил Тахир Зухру", - рассказал Малкандуев.

Об опере

Дирижер-постановщик оперы - профессор, заслуженный артист РФ Сергей Нестеров. Режиссер постановки - Любовь Баголей. Исполнители - заслуженный артист РФ Виктор Мамонов, а также студенты, преподаватели и академический хор консерватории. Музыку исполнил Симфонический оркестр консерватории.

Об авторе поэмы

В начале марта в Нальчике состоялось открытие мемориального комплекса Кязиму Мечиеву. Мечиев (1859-1945) - балкарский поэт, просветитель, философ-гуманист, основоположник балкарской поэзии и литературного балкарского языка. Член Союза писателей СССР с 1940 года. Его первая книга была издана в 1896 году в Дагестане. Кязим начал писать стихи на родном языке, до того как появилась балкарская письменность, писал арабскими буквами, эти письмена до революции немногие могли прочитать.

В июле 2018 года Государственном концертом зале Нальчика при полном аншлаге состоялся концерт симфонической музыки - оркестр Саратовской консерватории давал симфонию "Минги Тау" (так карачаевцы и балкарцы называют Эльбрус). Ее автор - Ахмат Малкандуев, выпускник Саратовской консерватории, первый и пока единственный балкарский композитор с классическим музыкальным образованием.