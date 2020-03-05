В Риме открывается выставка, посвященная Рафаэлю

РИМ, 5 марта. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Крупнейшая в Италии выставка, посвященная творчеству Рафаэля, открывается в римском выставочном зале "Скудерие дель Квиринале", расположенном напротив президентского Квиринальского дворца. Как корреспонденту ТАСС подтвердили организаторы, экспозиция, представленная накануне журналистам, откроется, как запланировано, несмотря на ужесточение мер по недопущению распространения коронавируса.

"Посещение выставки будет организовано в соответствии с санитарными требованиями, продиктованными чрезвычайным положением в связи с распространением коронавируса, и распоряжениями правительства. Доступ в залы будет открыт для ограниченного числа посетителей - таким образом, чтобы можно было гарантировать необходимую безопасную дистанцию между людьми и не допускать скопления большого числа зрителей", - говорится в заявлении организаторов. Уже очевидно, что на вход на выставку, которая продлится до 2 июня, будет стоять очередь, поскольку, по данным организаторов, уже ко дню открытия были забронированы 77 тыс. билетов.

В "Скудерие" не исключают, что из-за коронавируса кто-то откажется от поездки в Рим. "Число заказов, поступивших в последнюю неделю, было несколько меньше, но пока мы не начали получать отказы", - сказал Марио Де Симони, президент компании Минкультуры Ales, выступающей организатором мероприятия.

На этажах в залах, которые перестроены из конюшен бывшего папского, а потом королевского (ныне президентского) Квиринальского дворца, уже установлены распылители с дезинфицирующей жидкостью для рук.

Обратный отсчет

Выставка носит название "Рафаэль 1520-1483" и приурочена к 500-летию со дня смерти художника. Рассказ о жизни и творчестве художника начинается с этого момента, совпавшего с 37-летием Рафаэля 6 апреля 1520 года.

На входе сооружена в натуральную величину модель захоронения в Пантеоне, где живописец был погребен по собственному пожеланию.

В папском Риме Рафаэль провел 12 последних лет жизни, на этот период пришелся расцвет его творчества и пик признания, а также соперничество с Микеланджело, который намного пережил своего более молодого коллегу.

Второй раздел выставки посвящен периоду творческого становления Рафаэля, которое происходит во Флоренции, где тот смог познакомиться с работами еще одного своего великого современника - Леонардо Да Винчи, - а также изучить традицию Джотто и Боттичелли. Наконец, завершается экспозиция ранним периодом и первыми работами, которые создавались в родном Урбино (обл. Марке) и Умбрии под влиянием Перуджино и Пинтуриккьо.

Всего на выставке собраны 204 экспоната, среди которых 120 работ самого Рафаэля - картины, наброски, чертежи, рисунки, а также один из гобеленов серии "Деяния апостолов", выполненных по эскизам художника для Сикстинской капеллы.

Античность и идеи гуманизма

Многие произведения для выставки в "Скудерие" были предоставлены разными итальянскими музеями, включая Галерею Уффици, совместно с которой она была организована, а также Ватиканскими музеями.

На вопрос о том, возможно ли было привезти в Рим "Сикстинскую мадонну" из Галереи старых мастеров в Дрездене, одна из кураторов Марция Файетти ответила корреспонденту ТАСС: "Ну что вы, эта работа невыездная. Но я в полной мере удовлетворена тем, что здесь у нас есть". "И если бы это увидел сам Рафаэль, то можно предположить, что он сказал бы: "Изучайте то, что у вас есть, этого вполне хватит, чтобы раскрыть глубину моего творчества", - сказала исследователь-искусствовед.

Творчество Рафаэля рассматривается через призму его восхищения греко-римской древностью и стремления как самому вернуться к античности, так и вернуть ей былой блеск.

Полотна Рафаэля сопровождают античные артефакты - скульптуры, барельефы, манускрипты, а также древние предметы прикладного искусства и даже античные украшения. Через воспевание античности, в которой Рафаэль хотел обрести покой, художник стремился к выражению новой идеи гуманизма, отразившееся в западном изобразительном искусстве, указывают кураторы.