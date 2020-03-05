Российский пианист-виртуоз Даниил Трифонов выступил в Кеннеди-центре в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Российский пианист и композитор Даниил Трифонов дал в среду вечером сольный концерт в Вашингтоне. Он выступил на сцене главного театрально-концертного комплекса столицы США - Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди.

Лауреат XIV Международного конкурса имени П. И. Чайковского и целого ряда престижных зарубежных музыкальных премий, включая американскую Grammy, исполнил три произведения Иоганна Себастьяна Баха: Чакону из Партиты № 2 ре минор, BWV 1004 (в фортепианной транскрипции Иоганнеса Брамса), цикл "Искусство фуги", BWV 1080 и хорал "Иисус, моя радость" из кантаты № 147 (в транскрипции Майры Хесс). Однако зал устроил Трифонову столь бурную овацию, что ему пришлось еще трижды выходить из-за кулис. На бис он сыграл, в частности, еще одно творение Баха. Названий других двух произведений, объявленных Трифоновым, разобрать не удалось из-за восторженного гула и аплодисментов публики.

Это не первое появление российского артиста в Вашингтоне. Почетным покровителем нынешнего концерта стал посол России в США Анатолий Антонов. Организатором вечера выступило Вашингтонское общество исполнительских искусств (Washington Performing Arts, ранее - Washington Performing Arts Society), широко известное в Соединенных Штатах под аббревиатурой WPA. WPA существует уже более полувека. У него богатая история представления американской публике российских артистов.

Трифонов находится в продолжительном гастрольном туре, который в ближайшие месяцы охватывает США и ряд стран Европы.

В интервью корреспонденту ТАСС в феврале 2019 года артист, постоянно проживающий сейчас в Нью-Йорке, заверил, что, несмотря на разъезды с концертами по всему миру, он старается регулярно возвращаться в Россию. "Конечно, я периодически стараюсь бывать также в Москве, где у меня родители", - подчеркнул Трифонов. А вот в родном Нижнем Новгороде музыкант, по его воспоминаниям, в последний раз был примерно 5 лет назад. Трифонов подтверждал, что параллельно с концертной деятельностью продолжает писать музыку. Он работал, к примеру, над "небольшим циклом песен для баритона и фортепиано на стихи [Владимира] Набокова, [Иосифа] Бродского и [Арсения] Тарковского".