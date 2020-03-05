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Marvel представит новых супергероев для комиксов о Великобритании после Brexit

Предводительницей героев нового комикса станет темноволосая женщина по имени Британия, помогать ей будут рыжеволосая шотландка Келпи, валлийка Хор и человек Змея из Северной Ирландии

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Компания Marvel Comics формирует новую команду супергероев, которые будут олицетворять Англию, Шотландию, Северную Ирландию и Уэльс. Им, согласно сюжету, предстоит постараться сохранить единство Великобритании после ее выхода из состава Европейского союза, рассказал газете The Wall Street Journal британский художник и автор будущей серии комиксов Пол Грист.

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В интервью он сообщил, что предводительницей героев нового комикса стала темноволосая женщина по имени Британия, которая носит щит с изображением льва - традиционного символа Великобритании. Британии помогают рыжеволосая шотландка Келпи, валлийка Хор, способная голосом раскалывать горы, и скрывающий свое лицо человек Змея из Северной Ирландии. Пятый участник команды - это Юнион Джек, персонаж комиксов 1970-х, одежда которого представляет флаг Соединенного Королевства, но не Англии.

"Основная идея заключается в том, что правительство Соединенного Королевства хочет набрать новую команду супергероев с тем, чтобы после Brexit сплотить страну. Это будет пример совместной работы всех в Соединенном Королевстве. Но на самом деле все пойдет не совсем так, как планировалось", - изложил главную сюжетную линию 59-летний Грист. По его словам, команда несколько раз окажется на грани раскола.

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Художник рассказал, что обдумывал сюжет этой истории 40 лет. Он намекнул, что в повествовании может появиться неожиданный поворот. 

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью газете Sunday Mirror в сентябре сравнил Соединенное Королевство с героем комиксов и фильмов Marvel Халком. Джонсон предрек, что его страна разорвет оковы Евросоюза подобно Халку.

Великобритания покинула ЕС в ночь на 1 февраля 2020 года после трех лет переговоров об условиях выхода. 

Теги
ВеликобританияДжонсон, Борис
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