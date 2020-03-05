{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Включение Дома Мельникова в список ЮНЕСКО может занять более пяти лет

Кроме того, в список Всемирного наследия включается не только само здание, мемориальная обстановка и архивы, территория, но и буферная зона вокруг него

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Путь к включению Дома Мельникова в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО может занять более пяти лет. Среди других планов его популяризации - съемки полнометражного документального фильма о доме и его авторе, сообщил ТАСС в четверг директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

Ранее завершилось предреставрационное обследование памятника, которое длилось около двух лет. Им занималась международная команда, в которую вошли специалисты из России, Финляндии и Нидерландов. Первым этапом было архивное и документальное исследование, затем геотехническое исследование прилегающего участка и обследование самого здания. Исследование цветов и архитектурных окрасок еще продолжается.

"Один из планов музея, который поддержан нашим учредителем - Министерством культуры России, - это продвижение Дома Мельникова в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы хорошо понимаем, что это длинный и непростой путь, но мы должны его пройти. Это не самоцель, а средство сохранения уникального наследия - российского по природе и всемирного по своему значению", - сказал Кузнецов.

Он напомнил, что наследие архитектора Фрэнка Ллойда Райта было внесено в список ЮНЕСКО лишь в 2019 году, тремя годами раньше список пополнился объектами, возведенными архитектором Ле Корбюзье, причем не с первой и даже не со второй попытки. По словам Кузнецова, включение того или иного объекта в список - достаточно долгий путь, который может занять до 15-20 лет.

"Думаю, в случае с Домом Мельникова это может занять более пяти лет. Все зависит от нескольких факторов, включая поддержку и готовность федеральных и городских властей принять на себя обязательства по сохранению памятника. Дело в том, что в список Всемирного наследия включается не только само здание, мемориальная обстановка и архивы, а также его территория, но и буферная зона вокруг него. К сожалению, буферная зона памятника существенно изменилась из-за активного строительства в 1990-2010-х годах. Дом Мельникова оказался в "каменном мешке", утрачены все исторические виды, которые были очень важны для первоначального замысла архитектора", - пояснил Кузнецов.

Документальный фильм

Также в планах Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых - съемки полнометражного документального фильма о Доме Мельникова и его авторе. "Мы не спеша ищем режиссера, потому что материала, который обнаружен, исследован и оцифрован музеем, уже достаточно для хорошего документального фильма", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в свое время документальное кино о Константине Мельникове собирался снять режиссер и писатель Василий Шукшин. "Он познакомился с Мельниковым незадолго до смерти и, по воспоминаниям оператора Анатолия Заболоцкого, даже название для фильма придумал - "Загубленное дарование". Но так получилось, что Шукшин и Мельников - они в один год ушли из жизни, и фильма не случилось", - рассказал директор музея.

Кузнецов отметил, что у Музея Мельниковых уже есть хороший опыт со спектаклем "Мельников. Документальная опера" (2018, режиссер Анастасия Патлай, драматург Нана Гринштейн, композитор Кирилл Широков). В основу спектакля легли личные архивы и дневниковые записи архитектора. Изначально спектакль создавался как проект для пространства "Руина" Музея архитектуры имени Щусева, где был показан 10 раз. Позднее его показали также в Центре имени Мейерхольда. В 2019 году "Мельников" соревновался за национальную премию "Золотая маска" в номинациях "Эксперимент" и "Лучшая работа композитора".

Дом Мельникова

Архитектор Константин Мельников родился 3 августа (22 июля по старому стилю) 1890 года в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной запоминающейся формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из ярчайших произведений архитектора, выдающийся памятник архитектуры XX века, имеющий мировое значение. Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями и уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения.

Список ЮНЕСКО

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включают представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты.

Первым российским объектом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1990 году стал исторический центр Санкт-Петербурга, а также отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и другие. В том же году список пополнили Московский Кремль и Красная площадь, а также архитектурный ансамбль Кижского погоста, известный памятниками деревянного зодчества.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Частью открытия культурного пространства ГЭС-2 станет "Новая жизнь" Ромео Кастеллуччи
Открытие ГЭС-2 запланировано на осень, активировать пространство будут постепенно
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС