Включение Дома Мельникова в список ЮНЕСКО может занять более пяти лет

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Путь к включению Дома Мельникова в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО может занять более пяти лет. Среди других планов его популяризации - съемки полнометражного документального фильма о доме и его авторе, сообщил ТАСС в четверг директор Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых Павел Кузнецов.

Ранее завершилось предреставрационное обследование памятника, которое длилось около двух лет. Им занималась международная команда, в которую вошли специалисты из России, Финляндии и Нидерландов. Первым этапом было архивное и документальное исследование, затем геотехническое исследование прилегающего участка и обследование самого здания. Исследование цветов и архитектурных окрасок еще продолжается.

"Один из планов музея, который поддержан нашим учредителем - Министерством культуры России, - это продвижение Дома Мельникова в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Мы хорошо понимаем, что это длинный и непростой путь, но мы должны его пройти. Это не самоцель, а средство сохранения уникального наследия - российского по природе и всемирного по своему значению", - сказал Кузнецов.

Он напомнил, что наследие архитектора Фрэнка Ллойда Райта было внесено в список ЮНЕСКО лишь в 2019 году, тремя годами раньше список пополнился объектами, возведенными архитектором Ле Корбюзье, причем не с первой и даже не со второй попытки. По словам Кузнецова, включение того или иного объекта в список - достаточно долгий путь, который может занять до 15-20 лет.

"Думаю, в случае с Домом Мельникова это может занять более пяти лет. Все зависит от нескольких факторов, включая поддержку и готовность федеральных и городских властей принять на себя обязательства по сохранению памятника. Дело в том, что в список Всемирного наследия включается не только само здание, мемориальная обстановка и архивы, а также его территория, но и буферная зона вокруг него. К сожалению, буферная зона памятника существенно изменилась из-за активного строительства в 1990-2010-х годах. Дом Мельникова оказался в "каменном мешке", утрачены все исторические виды, которые были очень важны для первоначального замысла архитектора", - пояснил Кузнецов.

Документальный фильм

Также в планах Государственного музея Константина и Виктора Мельниковых - съемки полнометражного документального фильма о Доме Мельникова и его авторе. "Мы не спеша ищем режиссера, потому что материала, который обнаружен, исследован и оцифрован музеем, уже достаточно для хорошего документального фильма", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что в свое время документальное кино о Константине Мельникове собирался снять режиссер и писатель Василий Шукшин. "Он познакомился с Мельниковым незадолго до смерти и, по воспоминаниям оператора Анатолия Заболоцкого, даже название для фильма придумал - "Загубленное дарование". Но так получилось, что Шукшин и Мельников - они в один год ушли из жизни, и фильма не случилось", - рассказал директор музея.

Кузнецов отметил, что у Музея Мельниковых уже есть хороший опыт со спектаклем "Мельников. Документальная опера" (2018, режиссер Анастасия Патлай, драматург Нана Гринштейн, композитор Кирилл Широков). В основу спектакля легли личные архивы и дневниковые записи архитектора. Изначально спектакль создавался как проект для пространства "Руина" Музея архитектуры имени Щусева, где был показан 10 раз. Позднее его показали также в Центре имени Мейерхольда. В 2019 году "Мельников" соревновался за национальную премию "Золотая маска" в номинациях "Эксперимент" и "Лучшая работа композитора".

Дом Мельникова

Архитектор Константин Мельников родился 3 августа (22 июля по старому стилю) 1890 года в Москве. Его дебютом стал авангардный деревянный павильон "Махорка" на Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставке 1923 года в Москве (не сохранился). Всемирную известность Мельникову принес в 1925 году проект павильона СССР на Международной выставке современных декоративных и промышленных искусств в Париже (не сохранился) и его последующие проекты рабочих клубов и гаражей необычной запоминающейся формы.

Экспериментальный жилой дом-мастерская в Кривоарбатском переулке - одно из ярчайших произведений архитектора, выдающийся памятник архитектуры XX века, имеющий мировое значение. Дом-мастерская является одним из самых известных жилых строений Москвы 1920-х годов. Он отличается новаторскими конструктивными особенностями и уникальной художественной формой. В 2014 году дом получил статус объекта культурного наследия федерального значения.

Список ЮНЕСКО

Список Всемирного наследия ЮНЕСКО составляется с 1978 года. В него включают представляющие "большую ценность для человечества" художественные, исторические и природные памятники, а также морские объекты.

Первым российским объектом, включенным в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, в 1990 году стал исторический центр Санкт-Петербурга, а также отдельные группы памятников города и его пригороды: историческая часть Кронштадта, крепость Шлиссельбург, Петергоф, Ораниенбаум, Царское Село, Гатчина и другие. В том же году список пополнили Московский Кремль и Красная площадь, а также архитектурный ансамбль Кижского погоста, известный памятниками деревянного зодчества.