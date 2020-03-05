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Частью открытия культурного пространства ГЭС-2 станет "Новая жизнь" Ромео Кастеллуччи

Открытие ГЭС-2 запланировано на осень, активировать пространство будут постепенно

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Одним из первых событий в культурном пространстве ГЭС-2, которое фонд современного искусства V-A-C создает в здании бывшей электростанции ГЭС-2 на Болотной набережной в Москве, станет перформанс "Новая жизнь" (La Vita Nuova) режиссера Ромео Кастеллуччи. Открытие пространства начнется осенью этого года и будет происходить постепенно, сообщила ТАСС в четверг генеральный директор фонда Тереза Иароччи Мавика.

"Среди первых событий ГЭС-2 - перформанс "Новая жизнь" прославленного режиссера Ромео Кастеллуччи, метафора начала жизни новой институции. Выбор мероприятий в данном случае не является ангажированным, не связан с контентом основной программы, с сезонами, а призван наполнить жизнью само пространство. Гибкий и открытый процесс конструирования дает посетителям свободу, возможность участия и выбора", - сказала собеседница агентства.

"При всей провозглашаемой современными культурными институциями многофункциональности они зачастую слишком запрограммированы. Это давит, это утомляет. Осенью 2020 года в ГЭС-2 сможет происходить все что угодно, и даже одновременно", - добавила Мавика.

После новогодних праздников в пространстве начнется монтаж первого проекта пятисезонной программы, получившей название "Святые Варвары, или Оба хуже". Программа, продолжила генеральный директор фонда, составлена таким образом, чтобы побуждать аудиторию к дискуссии об актуальных с культурной точки зрения вопросах и поиску ответов с помощью художников, музыкантов, театральных режиссеров, хореографов, ученых и теоретиков.

"Отправным пунктом этой пятичастной истории, разворачивающейся в течение трех лет, окажется в марте 2020 года проект исландского художника Рагнара Кьяртанссона "Санта-Барбара". Тогда ГЭС-2 уже не будет чужеродным объектом в контексте города, а мы будем уверены в бесперебойном функционировании всех его систем", - рассказала собеседница агентства.

Открытие без суеты

Мавика подчеркнула, что ГЭС-2 - "не то, что можно открыть за день". "Многие задаются вопросом о дате открытия ГЭС-2: "Когда, когда?" Но вопрос, на мой взгляд, сформулирован некорректно. Несоразмерно нашему масштабу. ГЭС-2 - не здание, а целая инфраструктура. Его открытие - сложный процесс. Мы станем активировать пространство постепенно, понемногу вплетая его в городскую ткань, предоставляя возможность широкой публике узнавать и знакомиться с ним без лишней спешки и суеты", - пояснила она.

По ее словам, пространство ГЭС-2 задумано "точкой схождения самых разнообразных городских потоков и сил". "Одномоментно и торжественно открыть ГЭС-2 - грубый жест по отношению к городу и горожанам. Мы никогда не думали об инаугурации ГЭС-2 как о разовой акции, пышном празднике, вечере для избранных <...> Открытие станет практически ориентированным, протяженным комплексным действием, а не мгновенным стартом кураторской программы - пяти сезонов, идеи которых наполнят ГЭС-2 в ближайшие три года", - добавила собеседница агентства.

Она отметила, что часто "авральный режим открытия" какого-либо пространства - в последний момент, сразу по окончании строительства, а иногда даже до него, не срабатывает. Возникают неполадки со светом, с коммуникациями, требуют завершения малярные или монтажные работы. Еще один важный аспект - обеспечение устойчивых параметров температуры и относительной влажности воздуха.

"Демонстрация художественных работ требует следования определенным температурно-влажностным требованиям. Если речь идет об относительно новых, недавно созданных произведениях, то эти нормы не слишком строгие. Если же, как в случае ГЭС-2, поставлена задача представлять искусство независимо от времени его создания и исходить из того, что настоящее искусство всегда современно, то пространство должно быть основательно подготовлено к принятию музейных экспонатов разного возраста - иметь стабильный режим на протяжении от 4 до 12 месяцев", - пояснила она.

Поэтому создатели пространства и решили открывать ГЭС-2 постепенно. "Три года назад, накануне старта ремонтных работ мы пригласили людей в очищенное от прежнего оборудования здание и провели проект "Геометрия настоящего". На этот раз мы зовем людей, чтобы представить новый этап трансформации. Увидеть, почувствовать, осознать, какая колоссальная работа была проделана и какие возможности открываются перед публикой, да и перед самой институцией", - сказала Мавика.

По ее словам, здание не будет пустовать - "в нем будут проходить концерты, кинопоказы, театральные постановки, трансляции, маркеты".

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