Премьера сериала "Шерлок в России" состоится осенью

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьера сериала "Шерлок в России", роли в котором исполнили Максим Матвеев и Константин Богомолов, состоится осенью 2020 года на платформе START. Об этом в четверг ТАСС сообщили в пресс-службе видеосервиса.

"Премьера оригинального сериала "Шерлок в России" состоится в новом сезоне <...> Она состоится этой осенью", - сказали в пресс-службе.

Роль сыщика исполнил актер Максим Матвеев, Константин Богомолов предстанет в роли обер-полицмейстера, крупного политического игрока.

По сюжету, Шерлок Холмс идет по следу маньяка Джека Потрошителя, который уже убил в Лондоне несколько женщин. После неудачной схватки с убийцей, в которой ранят помощника следователя доктора Ватсона, Холмс понимает, что его противник сбежал в Российскую Империю. Действие сериала происходит в эпоху Александра III. Холмс снимает комнату на Пекарской улице у доктора Карцева (Владимир Мишуков), вместе с ним он распутывает жуткие преступления, несмотря на противодействие местной полиции.

Сериал является оригинальным проектом продюсерской компании Александра Цекало "Среда" и студии видеосервиса START. В проекте также снялись Павел Майков, Ирина Старшенбаум, Евгений Дятлов, Константин Юшкевич. Автором сценария выступил Олег Маловичко, автор таких сериалов и фильмов как "Метод", "Троцкий", "Лед", "Притяжение". Режиссером стал Нурбек Эген ("Пустой дом", "Сеть").

Фантазия на тему Шерлока

По словам Эгена, сценарий Олега Маловичко не базировался на произведениях Конан Дойля, а изначально эту идею Александру Цекало принес художник Александр Шабуров. "Мы снимаем фантазию на тему приключений Шерлока. <...> Наш Шерлок по-английски ироничен, лаконичен, расчетлив, холоден, но, попав в Санкт-Петербург, начинает меняться и по-своему отражать Россию. Максим Матвеев скрупулезнейше работал над Холмсом - расписал целую тетрадь: в каком состоянии он входит в сцену, как завершает, как начинает следующую <...> При этом задачи запечатлеть время или исповедоваться от имени Шерлока перед нами не стояло, мы хотели интересно рассказать историю", - приводят слова режиссера в пресс-службе.

Как рассказал сам Матвеев, перед съемками у него были сомнения, так как образ уже воплотили известные актеры. "Однако здесь есть множество игровых моментов, связанных с тем, что Шерлок - иностранец, и он попадает в абсолютно чуждую для себя среду, ему, кроме дел и преступлений, приходится преодолевать еще и социальный нюанс, внутренне бороться с действительностью, присущей только России, в этом много юмора, иронии. Я провел много встреч с коренным англичанином, который живет в России давно, чтобы с его помощью понять, как технологически - именно технологически - англичанин пытается строить русскую речь, потому что все национальности делают это по-разному. У англичан нет таких звуков, нет таких глаголов, они иначе строят предложения, и в этом для меня была та характерность, которую хотелось реализовать", - цитируют его в пресс-службе.

Съемки сериала проходили летом 2019 года в Санкт-Петербурге и окрестностях, в том числе в особняке Половцева на Большой Морской, где сохранились интерьеры XIX века.