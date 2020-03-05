Более 170 работ Уорхола покажут на выставке в здании Новой Третьяковки

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Выставка "Я, Энди Уорхол", где будет представлено более его 170 работ, в том числе "Мэрилин" и "Банки с супом Кэмпбелл", откроется 24 апреля в выставочном зале Союза художников России в здании Новой Третьяковки на Крымском Валу. На выставке воссоздадут легендарную "Серебряную фабрику" Уорхола, сообщает пресс-служба организаторов выставки в четверг.

"В Москве состоится масштабная выставка "Я, Энди Уорхол", посвященная творчеству американского художника. На выставке будут представлены более 170 работ пионера поп-арта (картин на холсте, рисунков и серийных работ)", - говорится в сообщении.

Экспозиция будет открыта до 20 сентября 2020 года. В ее состав вошли полные портфолио "Мэрилин, "Банки с супом Кэмпбелл" и "Мао", а также "Цветы", "Камуфляж", "Дамы и господа", "Ковбои и индейцы", "Вымирающие виды", "Десять портретов евреев ХХ века" и другие.

Будут показаны и такие известные работы, как "Двойной автопортрет", "Череп", "Электрический стул", "Везувий", портреты Ленина и другие. Общая площадь экспозиции - около 2500 кв. м", - отмечают в пресс-службе. Выставка будет дополнена показом видеоработ Уорхола и документальных фильмов о художнике. Отдельное внимание организаторы уделят теме сотрудничества Уорхола с лейблами и музыкальными группами, среди которых The Rolling Stones и The Velvet Underground.

В состав экспозиции войдет воссозданная "Серебряная фабрика" - арт-студия Уорхола в Нью-Йорке, активно действовавшая с 1962 года. "Посетители смогут познакомиться с одной из самых популярных инсталляций Уорхола, ставшей символом поп-арта - "Серебряными облаками". Выставка будет оформлена фирменными обоями художника", - добавляют организаторы. Посетителям предложат бесплатный аудиогид, а также экскурсии. Программу дополнят лекции и обучающие воркшопы.

На выставке можно будет увидеть работы не только Уорхола, но и фотографов из его окружения - Фреда Макдарры, Джерарда Маланги и Кристофера Макоса. Также в экспозицию войдут подборка модных нью-йоркских журналов (Vogue, Glamour, Harper's Bazaar), где художник работал в качестве иллюстратора в 1950-х годах, и коллекция оригиналов журнала Interview, основателем американской версии которого в 1969 году стал Уорхол. Куратором выставки выступил Джанни Меркурио, специалист по американскому искусству.

Король поп-арта

Уорхол родился в 1928 году в США в семье эмигрантов из Словакии. Окончил отделение графического дизайна Питтсбургского университета, занимался рекламой промышленных товаров. Первый успех пришел к нему в начале 1950-х.

Художник работал в разных техниках, часто - в совершенно неожиданных. Он проецировал фотографии на холст и обводил изображение по контуру, применял метод трафаретной печати и другие технологии тиражирования. Одним из первых в современном искусстве поставил производство работ на коммерческую основу. Уорхол подверг ревизии само понятие "уникальное произведение". Каждый отпечаток его тиражной работы имел статус оригинала.

Для поточного производства он создал "Серебряную фабрику" - арт-студию, где работали его ассистенты. С 1960-х годов Уорхол начал использовать для своих работ фотографии из газет, журналов и рекламных буклетов. В 1962 году он создал свои популярные картины "Зеленые бутылки "Кока-колы" и "Банки супа "Кэмпбелл", после чего начал активно сотрудничать как фотограф и художник со звездами. Мастер эпатажа и создатель портретов Мэрилин Монро, Элвиса Пресли, Лайзы Минелли, Джимми Картера, он остается одним из самых продаваемых художников современности.