На "Ленфильме" откроется новая экспозиция, посвященная декорациям

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Петербургская киностудия "Ленфильм" готовит к открытию в мае новую экспозицию, посвященную декорациям и комбинированным съемкам. Об этом сообщили в четверг ТАСС в пресс-службе кинокомпании.

"В киноцентре "Ленфильма" появится новая экспозиция, посвященная декорациям и комбинированным съемкам. Мы рассчитываем, что это произойдет в мае. На ней будут представлены уникальные макеты, созданные для разных фильмов. Среди них: замок из "Золушки", часы "Эльсинора" из "Гамлета", крейсер "Аврора" из "Залпа "Авроры", монастырь из "Продления рода" и многие другие раритеты", - рассказали в пресс-службе.

В настоящее время экспонаты временно расположились в Четвертом павильоне киностудии. Отмечается, что у каждого из них - своя любопытная история создания и своя киносудьба.

Так, например, специально для картины режиссера Юрия Вышинского "Залп "Авроры" (1965 год) была создана точная копия крейсера революции. При этом результат кропотливого труда специалистов появился в кадре только в одной из сцен фильма - в ней воспроизводится исторический выстрел легендарного крейсера, послуживший сигналом к началу штурма Зимнего дворца.

"Аврора" была спущена на воду, только не в Неву, а в огромный бассейн во Втором павильоне студии. На макете светились все иллюминаторы, а из труб шел дым, создавая полную иллюзию настоящего корабля. На носу макета бутафоры установили орудие, а пиротехники снабдили его зарядом", - рассказали на киностудии, пояснив, что к моменту работы над фильмом сам крейсер уже имел статус музея, и задействовать его для съемок не представлялось возможным. Сам же макет, как отмечается, "успешно выполнил свою "роль", продемонстрировав какими возможностями обладают мастера комбинированных съемок".

В пресс-службе также добавили, что киностудия готовит новые экскурсии для посетителей в связи с подготовкой этой экспозиции.

О киностудии

5 марта киностудия отмечает свой 106-й день рождения. В августе 2019 года российский киновед и историк "Ленфильма" Александр Поздняков объявил о том, что именно в этот день в 1914 году был основан кинематографический отдел Скобелевского комитета, от которого ведет свою родословную старейшая кинофабрика России. До этого днем основания киностудии было принято считать 30 апреля 1918 года - день учреждения Петроградского кинокомитета. На студии сняты такие фильмы, как "Чапаев", трилогия о Максиме, "Гамлет", "Дама с собачкой", "Двадцать дней без войны" и множество других.