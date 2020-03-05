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Распространение коронавируса нового типа

Эрмитаж не планирует отменять выставки из-за коронавируса

Гендиректор музея сообщил, что 25 марта в музее откроется выставка корейского искусства

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 марта. /ТАСС/. Выставки, запланированные в Эрмитаже, из-за коронавируса отменять не планируется, возможно, придется скорректировать их сроки или формат. Об этом рассказал на пресс-конференции в четверг генеральный директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

По оценке Пиотровского, "эта ситуация на 50% истерия, на 50% реальность".

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Гендиректор музея сообщил, что в ближайших планах Эрмитажа - открытие выставки корейского искусства, но на нее, возможно, не смогут приехать представители корейской стороны. На 25 марта в музее запланировано открытие выставки "Романтика и усердие. Современное искусство Южной Кореи" в рамках проекта "Взгляд из Кореи 2020".

"Пока мы ничего не откладываем. Вещи едут, люди - не знаю, приедут ли в связи с коронавирусом. Выставка намечена, она состоится", - сказал Пиотровский. Он также напомнил, что на май намечена большая выставка современного китайского художника Чжан Хуаня - китайского художника, ставшего известным после ряда громких перформансов в Китае и США.

"Китайская выставка Чжан Хуаня - мы подождем, как будет развиваться ситуация. Думаю, что, скорее всего, она состоится, потому что большие надежды на то, что истерика вокруг вируса стихнет через некоторое время. Мы пока еще не знаем, что и как будет, но пока мы действуем по срокам, мы сами ничего не отменяем", - сказал Пиотровский.

Что касается мер профилактики, то, по его словам, в Эрмитаже они ограничиваются выдачей сотрудникам масок, которые они могут носить по желанию.

"В связи с коронавирусом, единственная мера для всех сотрудников Эрмитажа, которые общаются с публикой - они имеют маски и могут их надевать, когда хотят", - сообщил он.

Теги
РоссияСанкт-ПетербургПиотровский, Михаил БорисовичРаспространение коронавируса нового типа
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