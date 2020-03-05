Анна и Сергей Литвиновы представили детектив о раскрытии убийства на Байконуре

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Писатели Анна и Сергей Литвиновы презентовали в четверг в ТАСС новый детектив о раскрытии преступления на Байконуре "Тебя убьют первым".

"Книга продолжает большую серию "Высокие страсти", посвященную советским исследованиям космоса", - рассказал Сергей Литвинов. По словам писателя, она, скорее всего, станет последней в серии. "Большая часть действия происходит на Байконуре", - добавил Литвинов, отметив, что книга повествует, чем живет российская космическая отрасль сейчас.

Со своей стороны, Анна Литвинова отметила, что космос не занимает в детективе первостепенное место. "Главное в романе - не космос, а острый сюжет - месть, ревность и все необходимые составляющие детектива", - добавила она.

По сюжету на юбилей специалисту в области ракетостроения Владиславу Иноземцеву внуки дарят поездку на Байконур. Путешествие омрачено известием об убийстве сослуживца друга Иноземцева, обладавшего некими секретными сведениями. Преступление предстоит раскрыть внучке Иноземцева Вике.

За 20-летнюю творческую деятельность Литвиновы написали 76 романов и восемь сборников рассказов. Совокупный тираж превысил 12 млн экземпляров. Литвинов признался, что в авторском союзе с сестрой отдает предпочтение детективному жанру. "Детектив - хороший жанр. За 20 лет в нем мы понимаем, что лучше, наверное, жанра и нет. Это современная сказка, где действует яркий положительный герой и еще более яркий злодей. И, как правило, добро побеждает зло. Детектив самый издаваемый жанр, говорят, едва ли не каждая третья книжка на свете - детектив", - сказал писатель.

Среди известных серий Литвиновых - "Сага о любви и смерти", "Авантюристка", "Спецкор отдела расследований", "Агент секретной службы", "Паша Синичкин, частный детектив", "Новогодний детектив", "Девушка не нашего круга", "Мертвые не лгут", другие.