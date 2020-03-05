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Выставка "Актуальная Россия: искусство памяти" открылась в Зарядье

Для посетителей парка выставка будет доступна в свободном режиме в течение месяца

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Выставка "Актуальная Россия: искусство памяти", где представлены произведения 50 художников со всей России, открылась в четверг вечером в выставочном зале Медиацентра парка "Зарядье". Этот проект - портрет настроений страны, выраженный в современном искусстве, отметил на церемонии директор парка "Зарядье" Иван Демидов.

"Мы работаем с "Актуальной Россией" уже не один год. Много всего было сделано, но в этом году выставка, во-первых, авторская, а, во-вторых, совсем при этом не индивидуальная. Это произошло потому, что куратор приподнялся над своим ощущением и собрал портрет настроений нашей страны, выраженный в современном искусстве. Я благодарен Константину Васильевичу Худякову - президенту Творческого союза художников. В этом году мы работаем над проведением его выставки в "Зарядье". Мы обязательно это сделаем и вас всех позовем", - сказал Демидов.

Он поблагодарил Фонд президентских грантов, благодаря которому выставка месяц будет доступна посетителям парка в свободном режиме. "Благодарен коллективу парка "Зарядье", который при новом руководителе легко вписался в наши задачи и, прежде всего, в выставочную деятельность. Весной мы не просто увеличим количество выставок, а добавим новые выставочные пространства в парке", - отметил директор "Зарядья".

Куратор выставки "Актуальная Россия: искусство памяти" Арсений Штейнер добавил, что каждый найдет в экспозиции что-то для себя. "Россия велика, Россия огромна, она включает в себя искусство не только актуальное и не актуальное, но и то, что искусством вовсе невозможно назвать. Выставка называется "Искусство памяти", но мы всегда воспринимаем только образы. А выставка, которую мы предлагаем, это некий концентрат актуальной России", - сказал он.

В рамках проекта в Москве впервые покажут новую версию проекта арт-группы AES+F "Турандот". В январе 2019 года в Палермо состоялась премьера постановки оперы Джакомо Пуччини, в которой художники Татьяна Арзамасова, Лев Евзович, Евгений Святский, Владимир Фридкес выступили сценографами и соавторами режиссера Фабио Черстича. В ней действие разворачивается на фоне мультиэкранного видео.

Среди участников выставки - художники Валера и Наташа Черкашины, Юлия Малинина и Роман Казус. Экспозицию дополняет образовательная программа - мастер-классы, кураторские и медиаторские экскурсии по выставке и круглые столы. Проект "Актуальная Россия" организован Творческим союзом художников России и Фондом развития современного искусства. Проект реализуется с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.

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