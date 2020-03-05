Выставка о Янтарной комнате и тайнах реставрации открылась в Москве

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Торжественное открытие выставки "Янтарная комната и другие проекты. Тайны реставрации" прошло во Всероссийском музее декоративно-прикладного и народного искусства, для публики экспозиция будет открыта с 6 марта по 31 мая 2020 года. Выставка объединила свыше 100 экспонатов, в том числе реплики фрагментов Янтарной комнаты и научные реконструкции янтарных предметов.

Исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский зачитал на церемонии открытия приветствие председателя Российского исторического общества, председателя совета фонда "История Отечества" Сергея Нарышкина. "Наша страна по праву гордится богатейшими традициями художественной реставрации, которые, передаваясь из поколения в поколения, развиваются в стенах ведущих отечественных музеев. Новая выставка Царскосельской реставрационной мастерской, открывшаяся сегодня во Всероссийском музее декоративно-прикладного искусства, наглядно подтверждает этот тезис, перекидывая своего рода культурный мост между двумя столицами - Санкт-Петербургом и Москвой", - отметил в приветствии Нарышкин.

Он напомнил, что совсем скоро Россия отметит 75-ю годовщину Великой Победы. "Возрождение памятников культурного наследия, разоренных и разграбленных гитлеровскими оккупантами в 1941-1944 годах, стало многолетней миссией советских, а затем и российских реставраторов. Важным этапом этой колоссальной работы является воссоздание всемирно известной Янтарной комнаты. Убежден в том, что нынешняя выставка станет важным культурным событием и привлечет внимание всех, кто дорожит своей историей и неравнодушен к прекрасному", - заключил Нарышкин.

На выставке представлено свыше 100 экспонатов, среди которых реплики фрагментов Янтарной комнаты, научные реконструкции янтарных предметов, образцы шелка и лазурита Лионского зала, ювелирная каменная пластика, величественная малахитовая ваза и предметы мебели в стиле Людовика XIV, модерн и ар-деко. Все они выполнены из различных материалов с использованием разнообразных техник.

В музее ранее сообщили, что мастера Царскосельской янтарной мастерской впервые продемонстрируют свои достижения в столице. Посетители узнают не только о работе реставраторов над историческими проектами, но и увидят их современные творческие работы.

Загадка Янтарной комнаты

Янтарная комната - подарок прусского короля Фридриха Вильгельма I Петру Великому. Ее части перевезли в Санкт-Петербург в 1717 году. При императрице Елизавете Петровне зодчий Бартоломео Растрелли добавил в отделке кабинета золоченую резьбу, зеркала и мозаичные картины из агата и яшмы. Во время Второй мировой войны она была вывезена нацистами во время оккупации города Пушкина, на территории которого располагается бывшая Царскосельская резиденция российских императоров.

Комнату неоднократно искали, в частности, в польском городе Мамерки на северо-востоке страны. В июне 2019 года сотрудники местного Музея Второй мировой войны обнаружили на территории бывшего штаба командования немецких сухопутных войск неизвестный подземный тоннель, который, по их мнению, мог вести к месту, где спрятана Янтарная комната. Однако после вскрытия подземного лаза комната или другие ценности обнаружены не были.

Янтарный интерьер был восстановлен российскими мастерами в Екатерининском дворце Царского Села к 300-летию Санкт-Петербурга и открылся 31 мая 2003 года. Его заново создавали по сохранившимся историческим изображениям из янтаря, доставленного из Калининграда. На эту работу было затрачено 6 т отборного янтаря и почти $8 млн. Работа по воссозданию янтарного кабинета длилась около 25 лет.