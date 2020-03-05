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Московский театр мюзикла представил спектакль о телевидении и рэп-батлах

Работа над постановкой шла почти три года

МОСКВА, 5 марта. /ТАСС/. Премьера истории современной Золушки в мире телеконкурсов и рэп-батлов "ПраймТайм" состоялась в четверг в Московском театре мюзикла. Постановка стала совместной работой российского театра и канадской компании "7 пальцев".

"Это традиционная история Золушки, которая хочет вырваться из провинциального городка и добиться успеха в столице, где ее искушают разные возможности: от телевидения до рэп-батлов, от театров до клубов. Это история про сегодняшнего молодого человека, который попадает в мир, где, кроме коронавируса, много других угроз, и, чтобы сохраниться в нем, надо знать, что после каждого рукопожатия надо мыть руки, а после поцелуя - понимать, с кем ты целовался", - пояснил художественный руководитель Театра мюзикла Михаил Швыдкой.

Несмотря на то, что мюзикл посвящен "кухне" телеэфира, в театре призвали не проводить параллель с реальными кнопками на пульте. "Героиня живет в провинциальном городке Сысоевске. Мы проверили, что такого города в Российской Федерации нет. Равно как вы должны понять, что того телевизионного канала, о котором мы будем рассказывать, тоже нет в природе. И все персонажи вымышлены - это все-таки мюзикл, а не документальная драма", - подчеркнул в беседе с журналистами худрук.

Героиня мюзикла - девушка Аня, главная мечта которой - попасть на телевидение, прославиться. У нее появляется шанс сделать это - через конкурс "ПраймТайм". Это шоу оборачивается настоящей проверкой на прочность любви, дружбы и идеалов. А также самой мечты - ведь в спину голубому экрану дышит интернет и рэп-батлы, участники которых в один миг становятся звездами.

Интрига спектакля в том, решится ли Аня сломать истинную себя ради успеха. За перипетиями ее судьбы - где-то мелодраматичными, где-то комичными - на протяжении трех часов в зрительном зале наблюдали композитор Александр Журбин, юморист Евгений Петросян, актерская чета Александр и Екатерина Стриженовы, режиссер Юлий Гусман, актриса Алика Смехова.

Три года работы

"Мы работали над этой постановкой почти три года, размышляли, кто может это написать. Много раз менялись и либретто, и наши соображения по поводу того, как все должно быть реализовано", - поделился Швыдкой - автор идеи спектакля.

Режиссером с российской стороны выступила арт-директор Театра мюзикла Марина Швыдкая, с канадской - основатель театра-цирка "7 пальцев" Себастьян Солдевилья. Либретто мюзикла написала Елена Киселева, стихи - лидер рок-группы "Несчастный случай" Алексей Кортнев. Для создания музыки пригласили канадца французского происхождения Максима Лепажа.

"Мы думали о разных российских композиторах, к которым я отношусь с большим уважением. Но у нас в ушах все равно, кроме Шостаковича, Бетховена, Малера и Геннадия Гладкова с Александром Журбиным, неистребимо звенит в ушах "С одесского кичмана" или "Гоп со смыком". А нам бы очень хотелось от этого уйти. Мы загрузили Лепажу всю советскую музыку от 1920-х годов, и он все равно расслышал нотки блатного шансона и очень удачно использовал. Поэтому мне сейчас кажется, что эту музыку все равно написал русский композитор", - признался худрук.

Спектакль будет идти в Театре мюзикла в марте, апреле, июне и июле. Худрук Московского театра мюзикла не исключил, что постановка будет показана и на второй родине своих создателей. "Ведь история универсальна: она и в России, и в Канаде", - отметил он.

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Россия
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