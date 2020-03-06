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Фестиваль "Посвящение маэстро" пройдет на четырех сценах Петербурга

Мероприятие будет проходить до 14 марта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Концерты от джазовых хитов до "Легар-гала" в честь юбилея классика мировой оперетты соединит в своей программе XIV Международный фестиваль "Посвящение маэстро", который открывается в пятницу в Петербурге и продлится до 14 марта. Свои интерьеры для одного из вечеров предоставит празднику Государственный Эрмитаж, генеральный директор которого Михаил Пиотровский возглавляет художественный совет и оргкомитет фестиваля.

"Музей - приют всех муз, здесь должны синтетически существовать все искусства. Эрмитаж музыкален: здесь есть Эрмитажный театр, залы Зимнего дворца, в которых раньше всегда звучала музыка. Музыка делает музей живым", - сказал в беседе с журналистами генеральный директор музея.

На этот раз празднику будет отдан 14 марта Большой итальянский просвет Нового Эрмитажа, где выступят солисты Мариинского театра Ольга Пудова, Ирина Шишкова и Роман Арндт. Программу мировой классики они исполнят в сопровождении Государственного симфонического оркестра Ленинградской области "Таврический" под управлением Михаила Голикова.

А первый концерт фестиваля, который год от года расширяет свою географию, в пятницу соберет горожан в Филармонии джазовой музыки на гала-концерте "Золотые джазовые хиты", где выступит Ансамбль Гасана Багирова - одного из ведущих джазовых гитаристов Петербурга и Москвы.

Театр Музыкальной комедии участвует в фестивале спектаклем-концертом "Легар-гала" - к 150-летию со дня рождения классика жанра оперетты Франца Легара. Несколько номеров, включенных режиссерами в постановки "Веселая вдова" и "Страна улыбок", впервые будут исполнены в оригинальной авторской редакции. Французский органист Гийом Марионно даст фестивальный концерт в Государственной академической капелле имени Михаила Глинки. Его вечер включен в панораму концертов в честь 545-летия Капеллы.

Международный фестиваль "Посвящение Маэстро" - дань памяти великим композиторам, деятелям искусств и культуры. Каждая программа включает произведения разных эпох, стилей и стран в исполнении лучших музыкантов. Вместе с Государственным Эрмитажем программу фестиваля подготовил продюсерский центр "Домус".

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