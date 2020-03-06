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Двенадцать российских пианистов отобраны на конкурс имени королевы Елизаветы в Брюсселе

Этот международный конкурс считается одним из самых крупных и престижных в мире музыки

БРЮССЕЛЬ, 6 марта. /Корр. ТАСС Ася Арутюнян/. Двенадцать пианистов из России прошли отбор на престижный международный конкурс имени бельгийской королевы Елизаветы, который в этом году будет проведен с 4 по 30 мая в Брюсселе. Об этом ТАСС сообщили в четверг вечером в оргкомитете ежегодного музыкального соревнования.

"Мы рады сообщить, что 74 талантливых молодых пианиста отобраны к участию в конкурсе имени королевы Елизаветы 2020 года. Среди них 58 мужчин и 16 женщин, представляющих 19 различных национальностей", - сказали там.

Как проинформировали в оргкомитете, среди конкурсантов: Татьяна Дорохова, Андрей Илюшкин, Мария Хохлова, Евгений Коннов, Наиль Мавлюдов, Илья Папоян, Дарья Пархоменко, Сергей Редькин, Виталий Стариков, Дмитрий Син, Илья Шмуклер и Алексей Трушечкин.

Этот международный конкурс считается одним из самых крупных и престижных в мире музыки. Впервые он прошел в 1937 году по инициативе бельгийской королевы Елизаветы, которая сама славилась умением играть на скрипке. Вторая мировая война прервала традицию более чем на десять лет, в 1951 году конкурс возобновился. Он состоит из четырехгодового цикла и каждый год проводится по одной из специальностей: скрипка, фортепиано, сольное пение или композиция.

Российские музыканты неоднократно побеждали в этом конкурсе. Так, в первый же год проведения смотра в 1937 году главный приз достался знаменитому скрипачу Давиду Ойстраху, а в 1951 году, когда конкурс был возобновлен, - не менее прославленному Леониду Когану.

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