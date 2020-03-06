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Восемь выставок открылись в Мультимедиа Арт музее в рамках "Фотобиеннале-2020"

В экспозициях представлены работы классиков российской фотографии и современных молодых авторов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Восемь выставок классиков российской фотографии и современных молодых авторов открылись одновременно в московском Мультимедиа Арт музее в четверг вечером. Для широкой публики проекты будут доступны с 6 марта.

Директор музея Ольга Свиблова посоветовала посетителям начинать обход всех выставок с последнего седьмого этажа и потом спускаться вниз. В таком случае первой выставкой для гостей станет "Ретроспектива" фотокорреспондента ТАСС 30-х - 70-х годов XX века Эммануила Евзерихина. Этот проект представляет редкие кадры советских парадов и демонстраций, фотопортреты знаковых персонажей эпохи: военачальников, писателей, деятелей искусства, политиков, в том числе Иосифа Сталина.

Следующая экспозиция - "Геометрия света" Александра Слюсарева. Выставка приурочена к 10-летию со дня смерти автора. "Слюсарев открывает другие сюжеты, это очень интимная фотография, где есть индивид и его выбор. Появляется понятие индивидуальности, человек не часть коллективного узора, появляется любовь к тому, что нас окружало", - поделилась с журналистами Свиблова.

По ее словам, в 1970-е годы фотограф ввел понятие "метафизическая фотография", согласно которому фотография - это часть концептуального искусства. Манере автора свойственен минимализм, интерес к разрушенным фактурам и текстурам, которыми была полна советская действительность. Излюбленным сюжетом Слюсарева являются окна. С помощью этого образа он поднимает проблему "выхода" в закрытом, отгороженном от мира железным занавесом Советском Союзе.

Психологические портреты

В МАММ открылся также проект фотографа эпохи перестройки Юрия Рыбчинского, который больше, чем на половину состоит из ранее не выставлявшихся работ. "Как человек с литературным образованием, он начинает искать, прежде всего, сюжеты. Снять колонию заключенных можно. Ему интересно то, что интересно психологам: как ведет себя человек в критической ситуации, когда он оказывается выбитым из обыденной жизни", - рассказала Свиблова.

Она добавила, что в коллекции музея находится огромное количество материалов, сделанных Рыбчинским - это фотографии и негативы. "Журнал "Советский союз" давал много, поэтому он снимал на пленку столько, сколько сегодня на цифру снимают. Это огромная работа по разбору, но там есть жемчужины. Эти жемчужины мы и показываем", - подчеркнула она.

В рамках фотобиеннале галерея представляет также выставку Игоря Мухина, фотографа, с которым МАММ связывают многолетние дружба и сотрудничество. В центре внимания на работах автора город и его повседневная жизнь. "Молодежь у Мухина - главные герои. Мухин показывает их в очень интимных ситуациях. На кадрах много влюбленных, а когда человек влюблен, к нему приходит витальная энергия, вера в свои возможности. Камера Мухина ловит сигналы тонкие, здесь нет ничего нарративного, наши 1990-е у него - это бесконечные поцелуи. Эти карточки наполнены фантастической энергией времени", - отметила глава музея.

Научные экспонаты как искусство

Еще один новый проект Мультимедиа Арт музея - экспозиция современного российского фотографа Андрея Гордасевича "Застывшая форма". На его снимках гости увидят научные экспонаты - морскую звезду, насекомых, вылупляющегося крокодила. Как рассказал ТАСС Гордасевич, экспонаты зоологического музея МГУ ему были интересны с юных лет, в зрелом возрасте он посетил музей вместе с дочкой и начал воспринимать их иначе. "Я увидел всех этих прекрасных существ и вдруг понял, что вижу их по-другому, потому что пробирки, витрины отделились от самих экспонатов. Для меня они интересны не как предметы для изучения, а как формы для созерцания. Для этого нужно было просто убрать все, что мешало мне наблюдать", - поделился фотограф.

Съемки и создание готовых кадров заняли у Гордасевича год, при этом он старался исходить из разнообразия. "Для меня важно, что в этом проекте я снимал все в том свете, в котором это может увидеть посетитель музея. Здесь нет ни одного кадра, который был бы снят при постановочном свете, при вынесении экспоната. К сожалению, технически рассмотреть так экспонаты без помощи фотоаппарата невозможно", - сказал автор.

В число новых проектов МАММ вошла и небольшая выставка "Неоновые мечты" фотографа, актера Владимира Мишукова. Герои его работ - молодые люди 2000-х годов. Фотографу интересны как сами персонажи, так и их мечты - идеалистические, трогательные и практичные.

Помимо этого, музей организовал также две выставки, совместных с Школой Родченко. Одна из них - проект Антона Андриенко "Паттерн". Фотограф исследует феномен паттерна - систематически повторяющейся схемы или образа, внутри которых существует человек. В фокусе внимания Андриенко визуальные паттерны современной российской повседневности. Вторая выставка - видеоопера "Рай"ок" Ульяны Подкорытовой. Выпускницу Школы Родченко интересует проблема сохранения идентичности в эпоху глобализации, она раскрывает ее посредством видео, фотографии, перформанса, скульптуры и других жанров. В своем проекте она обращается к обрядовому и музыкальному нарративу северных областей России.

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