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В Театре имени Вахтангова состоится премьера спектакля о Людмиле Гурченко

Главную роль в нем сыграет Нонна Гришаева

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Театр имени Евгения Вахтангова на своей Новой сцене покажет в пятницу премьеру спектакля "Люся. Признание в любви", посвященного памяти актрисы кино и театра, эстрадной певицы, народной артистки СССР Людмилы Гурченко. Главную героиню сыграет заслуженная артистка России Нонна Гришаева.

"Идея постановки родилась на концертах-квартирниках в Музее-мастерской Людмилы Гурченко в Трехпрудном переулке", - рассказала ТАСС перед премьерой Нонна Гришаева. Она напомнила, что два года назад уже играла в подобном антрепризном спектакле. "Мы показали ту постановку в праздничный день 9 мая в Вахтанговском театре, и какова же была моя радость, когда директор Театра имени Вахтангова Кирилл Крок предложил сделать спектакль о Людмиле Гурченко уже на вахтанговской сцене".

Гришаева пояснила, что Гурченко была большим другом Театра имени Вахтангова. Актриса часто бывала на спектаклях, а в 2010 году стала участницей торжественного закрытия 89-го сезона Вахтанговского театра, по традиции проходившего в жанре уличного действа на Арбате.

"Получив приглашение сделать спектакль о Людмиле Марковне Гурченко на вахтанговских подмостках, мы с энтузиазмом взялись за работу", - продолжила Гришаева. "Вместе с Аллой Зохиной написали инсценировку. Режиссером спектакля стал Александр Нестеров, художником - Максим Обрезков, музыкальным руководителем - Николай Чермошенцев, хореографом - Павел Ивлев", - перечислила Гришаева.

В спектакле заняты Михаил Васьков, Алексей Петров, Василий Цыганцов, Евгений Пилюгин, Павел Тэхэда Кардэнас, а также вокальный ансамбль "КвинЧ", воспитанницы детского музыкального театра "Домисолька" и артисты оркестра Театра Вахтангова.

Спектакль "Люся. Признание в любви" продолжается полтора часа без антракта. Его текст собран из книг Гурченко "Мое взрослое детство", "Аплодисменты", "Люся, стоп!". Повествование идет от первого лица.

Признание в любви

"Людмилу Марковну Гурченко близко я видела только один раз, но не решилась к ней подойти. Я восхищалась этой актрисой с раннего детства, она была моим идеалом. Я была уверена - если быть актрисой, то только такой, как она, которая может все - петь, танцевать, исполнять комедийные и серьезные драматические роли. В Щукинское училище я поступала, прижимая к груди книгу Гурченко "Аплодисменты", - процитировала Гришаева слова своей роли в спектакле "Люся. Признание в любви".

"Девяносто процентов того, что Людмила Марковна пишет о себе, - это и обо мне", - уверяет актриса. И добавляет, что каждый раз проживает эту историю заново.

"Между нами существует какая-то особенная связь - всю жизнь меня "преследуют" ее роли", - говорит актриса и в качестве подтверждения называет роль Коринн, которую исполняет в популярном вахтанговском спектакле "Мадемуазель Нитуш".

"А сейчас в Вахтанговском театре я репетирую в "Соломенной шляпке" роль Клары, сыгранную Гурченко в одноименном телефильме", - сообщила Гришаева, которой, по ее словам, выпала честь предстать в образе самой Людмилы Гурченко.

Теги
РоссияГурченко, Людмила Марковна
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