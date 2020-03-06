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СМИ: Бэнкси мог сам организовать кражу своего произведения в Париже

Один из задержанных по подозрению в краже "Крысы с резаком" заявил, что сам художник поручил ему похитить произведение
Произведение "Крысы с резаком" Бэнкси Alain Apaydin/ABACAPRESS.COM/REUTERS
Описание
Произведение "Крысы с резаком" Бэнкси
© Alain Apaydin/ABACAPRESS.COM/REUTERS

ПАРИЖ, 6 марта. /ТАСС/. Газета Le Parisien опубликовала в четверг сведения о том, что британский художник Бэнкси, возможно, стоит за похищением своего же собственного уличного произведения "Крысы с резаком". Оно находилось на дорожном щите, установленном у въезда на подземную автостоянку парижского Центра искусства и ремесел имени Жоржа Помпиду.

В ночь на 3 сентября 2019 года произведение похитили. Воры прибыли ночью к зданию Центра Помпиду на грузовой машине с подъемником, так как щит был установлен высоко над землей. Они быстро срезали его с помощью циркульной пилы, погрузили в кузов и уехали в неизвестном направлении.

На демонтированном щите была изображена крыса, держащая в руках резак - такой, какие используют стрит-художники для создания трафаретов рисунков, которые они затем наносят на стены. Это произведение было, согласно самому Бэнкси, посвящено 50-летию студенческого бунта в Париже, который способствовал всплеску творчества уличных художников.

Показания задержанного

Полиция быстро установила по материалам теленаблюдения номер грузовика, но он оказался свинченным с другой машины. Тем не менее, полиции удалось разыскать сам грузовик, который использовали злоумышленники. Оказалось, что они брали его в аренду. Вскоре задержали и похитителей.

На допросе 7 февраля один из них, 37-летний Межди Р., сообщил, что художник Бэнкси, с которым он давно знаком, сам же и поручил ему похитить изображение крысы. Эту операцию осуществил Межди вместе со своими родственниками. Никаких денег за это от Бэнкси он якобы не получал.

Журналисты Le Parisien обратились к Бэнкси через его страницу в Instagram, однако не получили ответа. В свою очередь адвокат художника Антуан Вей подчеркнул, что "обвинения в адрес Бэнкси не обоснованы в силу того, что он не может украсть произведение у самого себя".

"В произошедшем нет состава преступления, и в случае, если обвинения будут выдвинуты [судебными органами], мы их опровергнем", - заверил он. Защита же Межди Р. в настоящее время добивается от Бэнкси письменного подтверждения того, что он действительно заказал кражу.

Однако само понятие "кража" в данном случае, как напоминает издание, весьма трудно обосновать, так как любой стрит-художник, размещая свое произведение на улице, тем самым отказывается от прав на него, и даже фактически позволяет любому желающему вносить в него изменения или даже портить его.

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