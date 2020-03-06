Кино "Аутло" о гомосексуалистах покажут на "Духе огня" в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 5 марта. /ТАСС/. Показ отечественного фильма "Аутло", где по сюжету старшеклассник и преступница пытаются добиться взаимности одного и того же парня, пройдет на конкурсе российских дебютов XVIII Международного фестиваля "Дух огня" в Ханты-Мансийске несмотря на возмущения жителей. Отменять показ фильма не планируется, сообщил директор департамента культуры Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) Артур Латыпов на своей странице в социальной сети "Вконтакте".

Согласно информации на сайте "Духа огня", в основе сюжета отечественной ленты "Аутло" - попытка старшеклассника и юной преступницы добиться взаимности от самого популярного парня школы. Фильм сняла Ксения Ратушная в 2019 году. В социальных сетях жители Югры высказали свое возмущение показом данного фильма в Ханты-Мансийске на кинофестивале. В частности, они предложили создать петицию об отмене показа.

"Историю повышенного интереса к первым дням кинофестиваля "Дух огня", как и любого другого, можно считать уже традиционной. В этот раз причиной особого внимания послужила картина режиссера-дебютанта Ксении Ратушной "Аутло". Это профессиональный конкурс [кинофестиваля "Дух огня"] авторского кино. Фильм имеет прокатное удостоверение, утвержденное Министерством культуры РФ. Более того, все картины отобраны комиссией международного жюри. У каждого фильма есть свое возрастное ограничение. Паспортный контроль [на входе в кинозал] будет осуществляться на всех местах показов обязательно", - написал Латыпов.

Он сообщил, что зрители в городе привыкли к коммерческому, массовому кино после просмотра, которого можно уйти в хорошем настроении. "Но фестивальное кино создается, в том числе, с провокационной целью затронуть темы, о которых не принято открыто говорить в обществе. Режиссеры как истинные художники ставят перед зрителем вопросы о проблемах общества: отрицать их или задуматься? В конце концов, мы же не ругаем "Черный квадрат" Казимира Малевича, за то, что просто не понимаем его", - отметил глава депкультуры Югры, попросив зрителей следовать принципам здорового гражданского общества и помнить об уважении друг к другу.

О фестивале

XVIII Международный фестиваль кинематографических дебютов "Дух огня" проходит в Ханты-Мансийске с 5 по 9 марта. Тема фестиваля в этом году - "Пусть всегда будет... Мировое детское и юношеское кино". Картиной открытия стала лента двукратного обладателя Гран-при Каннского кинофестиваля, итальянского режиссера Маттео Гарроне "Пиноккио". Среди нововведений - показ сериалов, которые еще не вышли на телевидении.

В международном конкурсе и конкурсе российских дебютов участвуют по восемь картин. В частности, среди отечественных - ленты "Холодно" Авдотьи Александровой, "Котел" Евы Басс, "Аутло" Ксении Ратушной и другие. В международном конкурсе картины - "Двадцатый век" режиссера Мэттью Рэнкина (Канада), "Метаморфоза птиц" Катарины Вашконселуш (Португалия), "Чудеса в Монфермей" Жанны Балибар (Франция), "Преступный человек" Дмитрия Мамулии (Россия-Грузия) и другие. Международное жюри возглавил гонконгский режиссер Энн Хуэй.

Идея проведения фестиваля "Дух огня" принадлежит кинорежиссеру Сергею Соловьеву. Ежегодно в разных залах Ханты-Мансийска и всего округа во время мероприятия проходят конкурсные и информационные показы. Мероприятие проходит при поддержке правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры.