"Мелодия" представила альбом пианиста Антона Батагова "Я вижу твой сон. Ты видишь мой сон"

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Звукозаписывающая фирма "Мелодия" представила в пятницу новый цифровой альбом композитора и пианиста Антона Батагова "Я вижу твой сон. Ты видишь мой сон", рассказали ТАСС в пресс-службе компании.

"Это первая запись сочинения, написанного в 2015 году для фестиваля "Евразия". Альбом был записан 5 декабря 2019 года в Концертном зале Московской средней специальной музыкальной школы имени Гнесиных совместно с оркестром "Гнесинские виртуозы" - сказал собеседник ТАСС.

Оркестр "Гнесинские виртуозы" состоит из учащихся старших классов Гнесинской школы, в которой учился Батагов. "По-моему, мы, взрослые музыканты, можем учиться у них не только энтузиазму и драйву, но и качеству игры, - цитирует композитора пресс-служба. - Репертуар оркестра - от старинной музыки до современных сочинений и сотрудничества с рок- и этно-музыкантами. Дирижер Михаил Хохлов - бессменный директор школы на протяжении 30 лет и художественный руководитель "Гнесинских виртуозов". И вот я слушаю нашу первую совместную запись, сделанную в зале, где я когда-то играл экзаменационные программы и мои первые концерты. И не верится, что музыкантам оркестра - от 13 до 17 лет".

Первый альбом Батагова на лейбле вышел в 1990 году, это была запись цикла Оливье Мессиана "Двадцать взглядов на младенца Иисуса". В 2016 году выпущены записи с VIII Международного конкурса имени Чайковского (1986), на котором Батагов был удостоен специального приза. Среди других альбомов Батагова-пианиста в коллекции "Мелодии" - "Антон Батагов. Бах" (2017), "Вечерний гимн" (2018), "Big My Secret" (2018). В 2019 году был издан вокальный цикл Батагова "16+" в исполнении автора и Надежды Кучер.

Карина Абрамян, пиар-директор "Мелодии" напомнила, что в каталоге фирмы есть записи оркестра Института имени Гнесиных (ныне Академии), неоднократно записывались и другие выдающиеся музыканты, воспитанники гнесинской школы: Виктор Пикайзен, Евгений Кисин, Людмила Берлинская, Александр Рудин, Александр Князев, Юрий Фаворин. "Здорово, что сейчас мы пополняем фонотеку записями оркестра легендарной музыкальной школы имени Гнесиных", - сказала она ТАСС.

Из биографии

Антон Батагов родился 10 октября 1965 года в Москве, пианист является одним из ярких представителей русского минимализма. В России он стал первым исполнителем Филипа Гласса, Стива Райха, Мортона Фелдмана, Джона Кейджа. Батагов принципиально повлиял на расширение эстетических горизонтов музыкального сообщества, на смысл музыкальной практики в России, на качественное изменение взглядов публики. Музыкальные критики полагают, что в его творчестве практически отсутствует граница между понятиями "сочинение" и "исполнение", и любые пласты звуковой культуры - от древних ритуальных практик до рок/поп-культуры и виртуальных технологий - "органично сплетаются в единое целое".

Цифровой альбом уже поступил в продажу.