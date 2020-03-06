Кинематографисты предложили запретить переносить даты релизов фильмов

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Представители Ассоциации кинодистрибьюторов России предложили Минкультуры РФ определить период перед релизом фильма, когда перенос даты недопустим. Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе Министерства культуры РФ.

"Мы планируем закрепить определенный период времени, за который никакие переносы дат релизов - если это не экстремальная ситуация - невозможны, потому что производство кино - это задолго планируемый бизнес", - цитирует пресс-служба министерства президента Ассоциации кинодистрибьюторов России Вадима Смирнова.

Предложение поддержано всеми членами ассоциации, однако пока не получило официального статуса. Члены организации намерены формализовать его в виде меморандума и проинформировать представителей киноиндустрии.

Министр культуры РФ Ольга Любимова провела рабочую встречу с представителями Ассоциации кинодистрибьюторов России. В ней приняли участие, в частности, президент ассоциации, вице-президент по кинодистрибьюции ООО "Уолт Дисней компани СНГ" Вадим Смирнов, генеральный директор кинокомпании "Централ партнершип" Вадим Верещагин, генеральный директор ООО "Юниверсал пикчерс интернешнл" Вадим Иванов, руководитель кинокомпании "СТВ" Сергей Сельянов. Присутствовавшие на встрече договорились создать рабочую группу с участием представителей Фонда кино для обсуждения выбора дат релизов социально значимых отечественных кинолент.