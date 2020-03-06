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Авторские права на работы художников Ларионова и Гончаровой перейдут России с 2021 года

Сейчас они принадлежат французскому Обществу авторов графического и изобразительного искусства ADAGP, в котором состояли художники при жизни

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Минкультуры России с 1 января 2021 года будет осуществлять от имени РФ исключительные и иные права на произведения русских художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. В настоящее время авторскими правами на работы художников управляет французское Общество авторов графического и изобразительного искусства ADAGP, сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минкультуры России.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому Минкультуры РФ с 1 января 2021 года будет осуществлять от имени РФ исключительные и иные права на произведения русских художников Михаила Ларионова и Натальи Гончаровой. Соответствующий документ был опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

"В настоящее время авторскими правами Российской Федерации на произведения художников М. Ларионова и Н. Гончаровой управляет французское Общество авторов графического и изобразительного искусства ADAGP (при жизни указанные авторы состояли в этом обществе). Ввиду того, что большая часть произведений М. Ларионова и Н. Гончаровой привезена в Россию и включена в состав Музейного фонда Российской Федерации, было принято решение об управлении авторскими правами на данные произведения с территории России посредством наделения Минкультуры России соответствующими полномочиями", - сообщили в пресс-службе министерства.

В ней добавили, что дата вступления распоряжения правительства РФ в силу обусловлена тем, что 31 декабря 2020 года истекает срок действия соглашения России с ADAGP.

Знаковые фигуры русского авангарда

Михаил Ларионов и Наталья Гончарова - художники, оказавшие огромное влияние на развитие отечественного авангарда. Биографы отмечают множество совпадений в их жизнях. Ларионов и Гончарова родились в 1881 году с разницей в месяц: он - 3 июня, она - 3 июля. В один и тот же год стали студентами Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Там и произошло судьбоносное знакомство Гончаровой с возлюбленным и единомышленником Ларионовым. Первые несколько лет в училище Гончарова занималась скульптурой, но именно Ларионов посоветовал ей переключиться на живопись.

Художники были организаторами и участниками первых авангардных объединений, фактически положив начало русскому авангарду. Участвовали в выставках "Бубновый валет" (1910), "Ослиный хвост" (1912), "Мишень" (1913). В творчестве Ларионова отразились основные направления начала XX века: кубизм, примитивизм, футуризм. Произведения художника в стиле примитивизма стали воплощением национального варианта авангарда. Ларионов стоял у истоков абстрактного искусства в России: его "авторский" вариант беспредметной живописи, получивший название лучизм, представляет собой один из путей к абстракции.

Гончарова в начале своего творческого пути увлекалась французской живописью. Со временем отошла как от фовизма (направление во французской живописи конца XIX - начала XX века), так и от кубизма. Она никогда не задерживалась в рамках какой-то одной техники или стиля.

В 1915 году пара покинула Россию, откликнувшись на приглашение Сергея Дягилева принять участие в работе над его знаменитыми "Русскими сезонами", оформить некоторые спектакли. На родину они уже не вернулись. Гончарова умерла в Париже в 1962, все свои работы она завещала СССР. Ларионова не стало 10 мая 1964 года - перед смертью он поручил передать все их с Гончаровой наследие на родину. Большая часть их работ была передана в Государственную Третьяковскую галерею.

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