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Фестиваль "Жара" впервые пройдет в России

Мероприятие состоится 14 марта на курорте "Красная Поляна" в Сочи

СОЧИ, 6 марта. /ТАСС/. Музыкальный фестиваль "Жара" впервые пройдет в России 14 марта на курорте "Красная Поляна" в Сочи. Организаторы ожидают, что его посетят более 3 тыс. человек, сообщили в пятницу в пресс-службе администрации города.

"Музыкальный фестиваль в горах Сочи соберет более 3 тыс. зрителей. 14 марта на курорте "Красная Поляна" пройдет музыкальный фестиваль "Жара". Гостей ждет яркое шоу и выступление 15 популярных российских артистов, среди них: Григорий Лепс, Сергей Лазарев, EMIN, Егор Крид, Дискотека Авария, Глюк"оZa, Жасмин и другие. Ведущими станут Юлия Барановская и Константин Тарасюк", - сообщили в пресс-службе.

Выступления звезд пройдут на концертной площадке курорта "Wow Арена", расположенной в игорной зоне Красной Поляны.

Фестиваль "Жара" стартовал в Баку в 2016 году. В 2020 году в России он пройдет впервые. Сочи выбран в качестве площадки не случайно - у зрителей будет уникальная возможность совместить посещение музыкального события с отдыхом в горах. После российского курорта музыкальный фестиваль проведут в Монако, Дюссельдорфе (Германия), Бодруме (Турция), Тель-Авиве (Израиль), Майами (США), и он вновь вернется в Баку, сообщают организаторы.

Теги
РоссияКраснодарский край
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