Эрмитаж открыл постоянную экспозицию русских икон

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 6 марта. /ТАСС/. Постоянная экспозиция русских икон, собранных в ХХ веке в заброшенных храмах Северо-Запада, открылась в пятницу в Государственном Эрмитаже в одной из галерей Зимнего дворца. Редкие образцы древнерусской иконописи заключены в специальные климатические витрины, создающие оптимальные условия для их хранения и экспонирования.

"Экспозиция русской иконописи развернута там, где должна была быть. Ей однажды было выделено место, а потом русские иконы благородно уступили место европейской живописи, перемещенной из Германии - "неведомых шедевров". Когда те вещи переехали в главный штаб, мы очень долго реставрировали эти комнаты, потом очень долго делали витрины, но зато сегодня мы имеем идеальные условия для показа: все иконы в защищенных витринах, это особый вид и технически, и особый вид художественного показа. В 1990-х годах каждый натыкался здесь на картины Дега, теперь каждый входящий будет с восторгом смотреть на Святого Николая Мирликийского и проходить через замечательную коллекцию икон", - сказал на церемонии открытия генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Собрание русских икон в Эрмитаже формировалось с 1940-х годов, когда в музее был создан отдел истории русской культуры. В 1950-1970-е годы сотни экспонатов поступили в результате экспедиций сотрудников Эрмитажа в Ленинградскую, Новгородскую, Архангельскую, Мурманскую, Ярославскую области. Многие экспонаты происходят из деревянных храмов и часовен, закрытых еще в 1920-1930-е годы и не сохранившихся до наших дней.

На выставке, помимо икон, показаны оклады, кресты и элементы архитектуры православного храма - Царские врата и скульптура. Одна из жемчужин эрмитажной коллекции, о которой упомянул Пиотровский - новгородская икона Святого Николы XV века на алом (киноварном) фоне, символизирующем негаснущий свет вечности.

"У этого шедевра есть еще особая судьба - мы возили эту икону в Италию, показывали ее в католических соборах, это была целая операция по схождению, сближению церквей, которая имела очень большой резонанс - Эрмитаж сыграл большую роль в общекультурных диалогах между Россией и Италией в этих показах. Время от времени, когда бывают беды, нам предлагают снова повторить эксперимент и показать там, где происходят беды, некоторые из эрмитажных икон, чтобы они защищали людей - это вне сферы художественной", - рассказал Пиотровский.

Пиотровский отметил, что благодаря открытию этой выставки в Эрмитаже посетители смогут в новом сезоне увидеть и сравнить образцы древнерусской живописи из разных регионов с византийской живописью, которая стала основой для формирования русской иконописной традиции.