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Итальянский тенор Алессандро Сафина выступит с российским оркестром в Москве

Концерт пройдет в рамках турне по России

МОСКВА, 6 марта. /ТАСС/. Итальянский тенор Алессандро Сафина в субботу даст концерт в московском "Крокус Сити Холле" в сопровождении симфонического оркестра "Русская филармония". В программе концерта - хиты и новые песни, сообщил певец в пятницу на пресс-конференции в ТАСС.

"У меня простая программа: певец и оркестр. Естественно, я стараюсь вносить изменения, чтобы не петь одно и то же, но есть и хиты, которые публика ждет, и я обязательно их исполняю: Luna, Incanto. Но в этот раз я пробую [спеть] и новые песни", - рассказал Сафина.

Концерт пройдет в рамках турне по России. Сафина уже выступил в Череповце, Вологде и Санкт-Петербурге. После столицы он отправится в Самару и Краснодар. "Возможно, в маленьких городах публика даже лучше принимает. Ведь там нет Большого театра", - с иронией заметил музыкант.

В ходе пресс-конференции он решил пошутить над фотографами и стал снимать их на телефон в ответ. "В Италии сейчас непростая ситуация из-за коронавируса, так что фотографироваться со мной может быть опасным", - предупредил он пришедших на встречу поклонниц.

Сафина начал карьеру как оперный певец, любовь к этому жанру ему привили родители. Большое внимание артист уделял и религиозно-духовному репертуару. В середине 1990-х певец решил попробовать себя в новом жанре, который сам назвал "поп-оперой". Именно эта смесь поп-музыки, соула, мюзиклов в сочетании с академическим вокалом принесла ему мировую известность.

Впервые Сафина посетил Россию с концертом в 2010 году и с тех пор регулярно гастролирует в нашей стране. Также в творческом багаже Сафины есть работы с российскими артистами, в том числе с Полиной Гагариной и Эмином Агаларовым.

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Россия
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