Российские музеи подарят посетительницам на 8 Марта бесплатные билеты, цветы и экскурсии

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Российские музеи в честь Международного женского дня подготовили специальные мероприятия - экскурсии, концерты и мастер-классы. Также вход в некоторые музеи в честь 8 Марта будет бесплатным.

В предпраздничный день Музей Есенина в Москве подготовил для своих гостей интерактивную программу "Бабий кут: женские будни и праздники на Руси". На ней посетители музея познакомятся с устройством русской избы и печи, старинной домашней утварью. В Музее Победы на Поклонной горе в этот день пройдет концертная программа "Мамина улыбка", посвященная Международному женскому дню. Перед гостями музея выступят участники всероссийского открытого фестиваля детско-юношеского творчества "Журавли Победы".

Галерея "Загорье" проведет 7 марта для маленьких посетителей мастер-класс по изготовлению праздничных открыток. Ребята не только сделают их для мам и бабушек из цветной бумаги и картона, но и узнают об истории этого подарка. В галерее "Пересветов переулок" в этот же день пройдет фестиваль "8 марта. Подготовка к празднику".

В Международный женский день некоторые музеи подарят посетителям бесплатный вход. Например, в Музее AZ, посвященному творчеству художника Анатолия Зверева, которого Пабло Пикассо называл "лучшим русским рисовальщиком". Гостей музея ждут экскурсии по выставке "Жизнь и приключения Анатолия Зверева". "Ответив правильно на вопросы викторины #ЖизньAZ, у всех дам будет возможность принять участие в беспроигрышной лотерее и получить подарок", - рассказали ТАСС в пресс-службе музея.

Галерея Ильи Глазунова 8 марта проведет для своих посетителей мастер-класс "Цветы на ткани". В Музее Москвы 7 и 8 марта будет работать городской блошиный рынок, посвященный Международному женскому дню. На нем можно будет приобрести посуду и предметы декора начала XX века, советские игрушки и другой винтаж. Музей Победы в честь праздника подарит посетительницам бесплатный вход и тюльпаны.

"Кроме того, свои работы представят члены Московского союза художников и несколько ремесленных мастерских, которые создают произведения в старинных техниках. Гости смогут также посетить выставку антикварной фотографии "Женские радости", экспозицию безделушек и вееров XIX века и ретрофотоателье "Полный формат", - рассказали в пресс-службе музея.

Акции Эрмитажа

В Петербурге в Международный женский день все индивидуальные посетители смогут бесплатно посетить все экспозиционные комплексы Государственного Эрмитажа (за исключением Галереи драгоценностей - Бриллиантовой и Золотой кладовых). "С прошлого года мы пускаем всех бесплатно 8 марта", - отметил генеральный директор музея Михаил Пиотровский. Однако в музее предупредили, что посещение Реставрационно-хранительского центра "Старая Деревня" в этот день будет возможно только по предварительной записи и по экскурсионной путевке.

Женщины смогут бесплатно посетить 8 марта и единственное за Уралом представительство Эрмитажа - культурно-просветительский центр "Эрмитаж-Сибирь" в Омске, который открылся в ноябре прошлого года. "Бесплатный вход для женщин будет во всех трех корпусах музея, включая "Эрмитаж-Сибирь". В прошлом году в праздник нас посетили более 1,5 тыс. женщин, в этом году мы рассчитываем, что число посетительниц увеличится благодаря "Эрмитажу", - сказали ТАСС в пресс-службе музея им. М. А. Врубеля, на базе которого открыт "Эрмитаж-Сибирь". В настоящий момент в музее представлена экспозиция "Сжимая рукоять меча… Воинская культура и оружейные традиции Ближнего Востока".

Придворные экипажи, билеты и цветы

Праздничной акцией поздравит посетительниц петербургский музей-заповедник "Царское Село". Несколько дней - 7, 8 и 9 марта - они смогут бесплатно посмотреть новую экспозицию придворных экипажей XVIII-XIX вв. в павильоне "Дежурные конюшни", которая знакомит с историей путешествия 14-летней принцессы Фике (будущей императрицы Екатерины II) и ее матери в Россию по приглашению императрицы Елизаветы Петровны в 1744 году. Также их ждут в музее "Россия в Великой войне" в Ратной палате, рассказывающем об участии страны в Первой мировой.

В историческом парке "Россия - моя история" в Петербурге всем посетительницам в честь праздника весны будут дарить цветы и бесплатный билет на одну из мультимедийных экспозиций площадки. В Государственном музее-заповеднике "Петергоф" на 8 марта выпадает день, когда свободный доступ предоставляется для ряда категорий российских граждан, к которым относятся многодетные семьи, учащиеся, студенты и посетители до 18 лет.

"Приведи девушку в музей!"

Музей Мирового океана в Калининграде, рассказывающий о флоте, морских глубинах и изучении морей, объявил о проведении акции "Приведи девушку в музей!", приуроченной к 8 Марта. Для женщин стоимость билетов на посещение объектов музея в два-три раза ниже обычной, сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения. "Средняя цена билета на посещение объектов музея составляет 200 - 300 рублей, а 8 и 9 марта, специально в честь праздника, для женщин цена будет снижена до 100 рублей. В Музее Мирового океана есть все: романтика, приключения и море позитивной энергии, и его посещение станет хорошим подарком", - сказали в пресс-службе.

В Северном морском музее в Архангельске 7 марта пройдет бесплатный лекторий, где расскажут о женах русских полярников: Татьяне Прончищевой, Софье Колчак и Вере Седовой. Как отметила методист музея Валерия Лебедева, судьбы у всех очень разные, это будут три непохожих истории. "Кто-то ждал на берегу, беспокоясь за мужа. Например, Георгий Седов в своих дневниках в экспедиции обращался к жене, а Татьяна Федоровна Прончищева участвовала в экспедициях мужа, хотя это было не принято", - сказала ТАСС Лебедева.

Работы Тонино Гуэрры и бесплатные экскурсии

На выставку произведений знаменитого итальянского поэта, писателя и кинорежиссера Тонино Гуэрры приглашают в праздник посетительниц в Государственном Владимиро-Суздальском музее-заповеднике. В центре "Палаты" представлены графика, живопись, керамика, панно, книги и фотографии, большую часть которых в 2002 году передал в дар музею сам автор. Впервые будет показан ряд мемориальных предметов из дома Гуэрры, который в этом году будет также подарен музею.

Приморская государственная картинная галерея во Владивостоке 8 марта устраивает экскурсии, которые будут бесплатными и для мужчин и для женщин, рассказала ТАСС директор галереи Алена Даценко. В парадном зале в настоящее время идет выставка "Государи и государыни - венценосные покровители искусств", а в главных анфиладах представлено русское искусство XVIII - начала XX вв., а также искусство Италии из коллекции галереи и персональная выставка Екатерины Архиповой "С_нежность". Также свободный вход для женщин 8 марта на все площадки анонсировал Музей истории Дальнего Востока им. Арсеньева.

"Фембайрам" и экскурсии в Музее смерти

В Уфе бесплатный вход своим посетительницам дарит национальный музей Башкирии, акция получила название "Весенний комплимент". "В этот праздничный день - 8 Марта для всех дам и дам вместе с детьми и внуками в Национальный музей Республики Башкортостан вход бесплатный", - сообщается на сайте музея. Кроме того, в центре современного творчества "Облака" во второй раз состоится феминистский фестиваль "Фембайрам", организаторы в этот раз расширили программу - увеличено количество лекций, приглашены несколько лекторов из Москвы. Также в программе мастер-класс по самообороне, психологические тренинги, просмотр тематического кино, выставку плакатов, созданных уфимскими активистками и многое другое.

В единственном российском Музее смерти - Музее мировой погребальной культуры в Новосибирске с 7 по 9 марта все женщины смогут посетить все экскурсии по льготной цене. "Кроме того, для представительниц прекрасного пола подготовлена особая экскурсия о женщинах и смерти. По итогам экскурсии нашим посетительницам будут вручены памятные тематические подарки", - сообщили ТАСС в музее мировой погребальной культуры, не уточнив, о каких подарках идет речь.