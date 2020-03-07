В театрах России пройдет фестиваль "23 дня до Победы"

МОСКВА, 7 марта. /ТАСС/. Театр Российской армии проведет Всероссийский театральный фестиваль "23 дня до Победы" в честь 75-летия окончания Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в субботу в Минобороны РФ.

Театральный фестиваль, учредителем которого стало Министерство обороны РФ, пройдет с 16 апреля по 9 мая 2020 года. "23 дня - именно такой срок прошел со дня подписания приказа о начале Берлинской стратегической наступательной операции до полной капитуляции фашистской Германии", - пояснили в военном ведомстве.

Как уточнили в Минобороны, открытие фестиваля "23 дня до Победы" состоится 16 апреля 2020 года на площади перед Центральным академическим театром Российской армии. 17 апреля на большой сцене театра будет показан спектакль "Барабанщица" по пьесе Афанасия Салынского. Все дни фестиваля "23 дня до Победы" на экранах, установленных перед театром, будет транслироваться обратный отсчет времени до Дня Победы. Завершится фестиваль 9 мая гала-концертом.

"Мы гордимся высокой честью провести Всероссийский театральный фестиваль, посвященный 75-летию Великой Победы, предоставленной Театру армии, в ходе которого вся страна получит уникальную возможность ощутить историю освобождения и прикоснуться к родникам памяти", - отметил заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Андрей Картаполов.