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Стипендиаты фонда "Новые имена" дадут праздничный концерт в Москве

Для гостей выступят пианисты, скрипачи, гобоисты, домристы, трубачи, виолончелисты, саксофонисты, кларнетисты в возрасте от 11 до 17 лет

МОСКВА, 8 марта. /ТАСС/. Юные стипендиаты благотворительного фонда "Новые имена" имени И. Н. Вороновой в воскресенье - в Международный женский день - дадут концерт в Рахманиновском зале Московской консерватории. Об этом сообщил ТАСС вице-президент фонда "Новые имена" Александр Петросян.

"У нас выстроена целая система: мы отбираем талантливых детей, даем мастер-классы, они посещают нашу летнюю школу в Суздале. И такие концерты, как в воскресенье в Рахманиновском зале, тоже являются формой поддержки и продвижения этих ребят, поднятия их исполнительского уровня", - подчеркнул вице-президент "Новых имен".

На сцену выйдут пианисты, скрипачи, гобоисты, домристы, трубачи, виолончелисты, саксофонисты, кларнетисты в возрасте от 11 до 17 лет. Они представят сольные номера, а также в составе квартетов и ансамблей. Вместе с ними выступят стипендиаты прошлых лет и педагоги, а также Камерный хор Музыкального училища Гнесиных. "Это будет праздник, 8 Марта, поэтому мы решили разнообразить классическую программу и пригласили Биг-бенд Академии джаза под управлением Павла Овчинникова", - отметил Петросян.

В ноябре 2018 года "Новые имена" получили президентский грант в размере 69 млн рублей на поиск и поддержку молодых талантов по всей России в течение трех лет. "По гранту мы должны были провести прослушивания в 17 регионах и выбрать 150 стипендиатов, но мы сэкономили и объехали уже 22 региона, отобрав около 200 ребят, - рассказал Петросян. - Талантливых много, и мы стараемся дать шанс как можно большему количеству из них. Трехлетний грант хорош тем, что дает возможность наблюдать за их успехами на протяжении времени".

В праздничном концерте в Москве выступят молодые музыканты из столицы и Подмосковья. "Мы хотим вторую половину гранта посвятить тому, чтобы детей-стипендиатов из регионов больше привлекать к концертам в Москве и за рубежом, чтобы они могли расти. Осенью у нас появится первый абонемент в Московской филармонии, в нем уже примут участие ребята из регионов", - добавил вице-президент фонда.

Фонд "Новые имена" был основан в 1989 году с целью поиска и поддержки молодых талантов. С 1992 года фонд проводит летнюю творческую школу, которая в 1993 году обрела свой постоянный "дом" в Суздале. Ее участниками становятся юные музыканты, вокалисты, художники, поэты и танцоры от 8 до 18 лет, которых выбирают по рекомендациям музыкальных школ, а также по результатам конкурсов и фестивалей. В 2008 году президентом фонда был избран Денис Мацуев.

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